Κλαούντια Καρντινάλε: Το ησυχαστήριο της ηθοποιού με «άρωμα» Ιταλίας έξω από το Παρίσι

Το Νεμούρ, μία ήσυχη περιοχή λίγο πιο έξω από το Παρίσι, ήταν το μέρος που η Κλαούντια Καρντινάλε επέλεξε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Εκεί, σε μια ιστορική κατοικία που αναφέρεται ακόμη και στο μυθιστόρημα «Ursule Mirouët» του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, η αξέχαστη σταρ του ιταλικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου – η οποία έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 87 ετών – είχε δημιουργήσει έναν «μικρόκοσμο» γεμάτο οικογένεια και φίλους.

Η κόρη της, Κλόντια Σκουιτιέρι, είχε μιλήσει γι' αυτό το ξεχωριστό περιβάλλον με αφορμή τα 87α γενέθλια της μητέρας της, στις 15 Απριλίου, σε συνέντευξή της: «Μετά από χρόνια παριζιάνικης ζωής σε διαμερίσματα, εδώ καταφέραμε να ξαναδημιουργήσουμε κατά κάποιον τρόπο το μεγάλο ιταλικό σπίτι όπου η μητέρα μου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, λίγο έξω από τη Ρώμη».

Das Haus von Claudia Cardinale in Nemours, südöstlich von Paris. Hier lebte sie bis zu ihrem Tod. pic.twitter.com/nvGOBs3iHP — ???? ?? ??  (@ralf_kowollik) September 24, 2025

Η κατοικία, γνωστή ως «Picardeau», είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν τη σημαντική γαλλική οικογένεια Μπάρι. Όταν αγοράστηκε από την Καρντινάλε, λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, μετατράπηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή οικία: έγινε η έδρα του Ιδρύματος Σύγχρονης Τέχνης, που διευθύνεται από την Κλαούντια Σκουιτιέρι και την Περίν Γκαμό, αλλά και χώρος όπου στεγάζεται το ιταλικό εστιατόριο «Picardeau Bar & Cucina».

https://www.instagram.com/p/DB4KhSgCpFY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το κλίμα που επικρατούσε στην κατοικία της Κλαούντια Καρντινάλε στο Νεμούρ ήταν μιας ζωντανής, γεμάτης αγάπη οικογενειακής εστίας, ένα κομμάτι Ιταλίας λίγο έξω από το Παρίσι. Εκεί ζούσαν μαζί της και τα δύο της παιδιά: η κόρη της, Κλαούντια Σκουιτιέρι, και ο πρωτότοκος γιος της, Πάτρικ Κριστάλντι, ο οποίος σήμερα είναι 68 ετών.

«Ζούμε όλοι μαζί. Η μητέρα μου είναι πολύ χαρούμενη που δεν ζει μόνη της στο Παρίσι», είχε δηλώσει η κόρη της. «Εγώ είμαι εδώ, ο αδελφός μου επίσης, υπάρχουν άνθρωποι, έχουμε ενοίκους, φίλους που μετακόμισαν στο Νεμούρ. Περά από την κατοικία μας, θελήσαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο ανοιχτό στον κόσμο.».

Découvrez la maison de Nemours où vivait Claudia Cardinale entourée de ses enfants - Figaro Immobilier https://t.co/RlybkUWCyP — Lydia Dupuis Leroy (@checkielle) September 24, 2025

Η καθημερινότητα ακολουθούσε έναν σταθερό ρυθμό. «Η μαμά ζει εδώ όλο τον χρόνο. Εγώ μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Νεμούρ και Παρισιού. Ο καθένας έχει τον δικό του χώρο, αλλά πάντα τρώμε όλοι μαζί», συνέχιζε η Κλόντια Σκουιτιέρι. «Ειλικρινά, η μαμά είναι ευτυχισμένη. Την προσέχουμε πολύ και παραμένει δραστήρια. Κάθε μέρα πηγαίνει για ψώνια για το εστιατόριο – φυσικά, δεν οδηγεί πια και δεν εργάζεται. Αλλά διατηρείται ενεργή».

Τον περασμένο Απρίλιο, η Κλαούντια Καρντινάλε είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της παρέα με το συνεργείο της σκηνοθέτιδας Ιζαμπέλ Πριμ, που εκείνες τις ημέρες γύριζε ένα μικρού μήκους φιλμ μέσα στο ίδιο το σπίτι της στο Νεμούρ.

Και μόλις λίγες μέρες πριν τον θάνατό της, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μερικά από τα εμβληματικά της κοστούμια είχαν εκτεθεί στην έκθεση Carnaval Cardinale, σε επιμέλεια της Μαρί Λοσιέ.

Διαβάστε επίσης