Κλαούντια Καρντινάλε: Όταν η ιταλική φινέτσα συνάντησε τον μεσογειακό αισθησιασμό

Η διάσημη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών αφήνοντας πίσω την εικόνα μιας γυναίκας που ενσάρκωνε την «τέχνη του να ζεις»

Ανθή Κουρεντζή

Κλαούντια Καρντινάλε: Όταν η ιταλική φινέτσα συνάντησε τον μεσογειακό αισθησιασμό

Η Κλαούντια Καρντινάλε τον Αύγουστο του 1968 

AP 
ΚΟΣΜΟΣ
3'
Η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960 που έγινε διαχρονικό σύμβολο τέχνης και στυλ.

Με το σαγηνευτικό βλέμμα, την ιταλική φινέτσα και το σικελιάνικο ταμπεραμέντο της ενσάρκωσε μία «αισθησιακή και ελεύθερη Ιταλία» κάνοντας το παγκόσμιο κινηματογραφικό κοινό να παραληρεί.

κλαούντια-καρντινάλε

Η Κλαούντια Καρντινάλε / AP

Σινεμά, στυλ και η ιταλική φινέτσα της Κλαούντια Καρντινάλε

Στο «Ρόκκο και τα Αδέλφια του» του Βισκόντι (1960), η Κλαούντια Καρντινάλε φωτίζει την οθόνη με τον σιωπηλό αισθησιασμό της. Ακολουθούν «Ο Γατόπαρδος» (1963), ξανά με τον Βισκόντι, το «8½» του Φελίνι, όπου γίνεται η απόλυτη «μούσα» της ανδρικής φαντασίας και το κλασικό γουέστερν «Μια φορά κι έναν καιρό στη Δύση», που καθιερώνεται ως sex symbol της εποχής.

Ενσάρκωνε τη γυναίκα-ηφαίστειο, με την άγρια ομορφιά και το αδάμαστο πνεύμα, σαν τη Τυρρηνική θάλασσα που τίποτα δεν μπορεί να ηρεμήσει, όπως ακριβώς ήταν και στη ζωή της.

Ο σκηνοθέτης Ανρί Βερνουί την περιέγραφε: «Η Κλαούντια δεν ήταν μια ηθοποιός που υποδυόταν, ήταν μια παρουσία. Υπήρχε».

κλαούντια

Η Κλαούντια Καρντινάλε σε φωτογράφιση το 1965 / AP

Το ιταλικό στυλ της Κλαούντια Καρντινάλε

Η Καρντινάλε ήταν διαχρονικό σύμβολο στυλ και κομψότητας. Στη δεκαετία του ’60 συνδύαζε φορέματα empire με έντονο eye-liner, τα μαλλιά της ήταν πλούσια και συχνά σε ψηλό κότσο, δημιουργώντας εικόνες που ενέπνευσαν πολλές νέες γυναίκες της εποχής. Ενσάρκωνε τη θηλυκότητα χωρίς υπερβολές. Στα κόκκινα χαλιά τολμούσε έντονα χρώματα – κόκκινο, φούξια, χρυσό – και σμιλεμένα ντεκολτέ, ακόμα και στην πλάτη. Ήξερε να χειρίζεται το «glamour» και τον αισθησιαμό χωρίς να γίνεται προκλητική.

Πίσω από τη γυναίκα που υμνήθηκε για την ομορφιά και το στυλ της, πάνω απ'όλα ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα που δεν δέχθηκε ποτέ τα δεσμά στη ζωή της. Δεν ήθελε να γίνει «αντικείμενο πόθου». Άλλωστε απέφευγε τις κοινωνικές επιδείξεις και τις «ταμπέλες». Ήθελε να δουλέψει με τους κορυφαίους, αλλά με τους δικούς της όρους. Για εκείνη, η ιταλική τέχνη του να ζεις δεν ήταν μόνο στυλ, αλλά φιλοσοφία.

κλαούντια-καρντινάλε

Η Κλαούντια Καρντινάλε τον Αύγουστο του 1968 / AP

Σχέσεις με Ιταλούς δημιουργούς

Η Καρντινάλε συνεργάστηκε με αρκετούς Ιταλούς και Γάλλους σχεδιαστές μόδας. Αγαπημένη της συνεργασία ήταν αυτή με τη Νίνα Ρίτσι, με την οποία μοιράστηκε την αγάπη για την απλότητα και την κομψότητα. «Η Νίνα Ρίτσι μου πρόσφερε κομψότητα και ελαφρότητα. Είναι κλασικό αλλά ταυτόχρονα αναζωογονητικό», έλεγε η ηθοποιός. Ήταν επίσης κοντά στον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2023, και πολλές από τις καθημερινές της εμφανίσεις υπέγραφε εκείνος. Τον είχε χαρακτηρίσει καινοτόμο για την «ανάπτυξη ενός στυλ πιο δυναμικής γυναίκας».

Επιπλέον, φόρεσε δημιουργίες άλλων λιγότερο γνωστών Ιταλών σχεδιαστών, όπως Balestra, Barocco και Lancetti, που βοήθησαν την ιταλική μόδα να διακριθεί και να απελευθερωθεί από την παριζιάνικη επιρροή.

καρντινάλε

Η Κλαούντια Καρντινάλε σε φωτογράφιση του 1966 / AP

Το 2019, ρούχα της Καρντινάλε δημοπρατήθηκαν από τον οίκο Sotheby’s, περιλαμβάνοντας κιμονό, φορέματα και κοστούμια με παντελόνι.

Το 2017, το Φεστιβάλ Καννών την επέλεξε ως πρόσωπο για την επίσημη αφίσα της 70ής διοργάνωσης, με μια εμβληματική φωτογραφία της από το 1959 στη Ρώμη.

Η εικόνα αποτύπωνε όλα όσα συνθέτουν το ιταλικό χάρισμα της Καρντινάλε: αφέλεια, ελαφρότητα, ομορφιά. Μια Ιταλία που αναπνέει δυνατά, τρώει με τα χέρια και ζει με ένταση. Μια Ιταλία του κινηματογράφου, αλλά κυρίως μια Ιταλία της καρδιάς.

