Πώς τα διαμάντια αποκαλύπτουν τη… μυστική χημεία της Γης

Ομάδα ερευνητών ανακάλυψε σε διαμάντια του ορυχείου Voorspoed μικρά σωματίδια πλούσια σε νικέλιο. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποτελεί την πρώτη άμεση απόδειξη ότι στον μανδύα της Γης, σε βάθη έως 470 χιλιομέτρων, συμβαίνουν χημικές αντιδράσεις που μέχρι σήμερα είχαν έρθει στο προσκήνιο μόνο από θεωρίες και πειράματα.

Τα διαμάντια, καθώς σχηματίζονται, παγιδεύουν γύρω τους υλικά και τα διατηρούν αναλλοίωτα για εκατομμύρια χρόνια. Λειτουργούν, έτσι, σαν… φυσικές χρονοκάψουλες, αφού στην περίπτωση αυτή κατέγραψαν μια μοναδική διαδικασία που ονομάζεται “redox freezing”, όπου οξειδωμένα υλικά αναμειγνύονται με βαθιά πετρώματα του μανδύα, μία διεργασία που συνδέεται τόσο με τον σχηματισμό διαμαντιών, όσο και τη δημιουργία μάγματος που μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια μέσα από ηφαιστειακές εκρήξεις.

Η ανακάλυψη αποδεικνύει ότι τα διαμάντια κρύβουν μέσα τους στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι χημικές αντιδράσεις στα βάθη της Γης οδηγούν στον σχηματισμό μάγματος και τροφοδοτούν την ηφαιστειακή δραστηριότητα και έτσι προσφέρουν στους επιστήμονες μία σπάνια ματιά στον εσωτερικό μηχανισμό του πλανήτη.