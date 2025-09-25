Οasis: Σε δημοπρασία η κιθάρα που έσπασε ο Λίαμ Γκάλαχερ τη νύχτα που διαλύθηκε το γκρουπ

H κιθάρα που κατέστρεψε ο Λίαμ Γκάλαχερ τη νύχτα που διαλύθηκε το συγκρότημα Oasis πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Η κόκκινη Gibson ES-355 του 1960, η οποία υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ενός καβγά στο φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι το 2009, εκτιμάται ότι μπορεί να «πιάσει» έως και 500.000 λίρες (572.850 ευρώ)

Η ρήξη μεταξύ των αδελφών Γκάλαχερ «σιγόβραζε» επί μήνες, με δημόσιες διαφωνίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεχωριστές μετακινήσεις. Την ημέρα του μεγάλου καβγά στο Παρίσι, λίγα λεπτά πριν ανέβουν στη σκηνή, η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της, οδηγώντας στον τελικό χωρισμό της μπάντας.

Ο Νόελ Γκάλαχερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Oasis μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος, δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Λίαμ. Η απόφαση αυτή τερμάτισε μια εποχή που είχε σημαδέψει τη βρετανική ροκ σκηνή.

Έκτοτε τα δύο αδέρφια επανενώθηκαν και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν παγκόσμια περιοδεία που αναμένεται να αποφέρει περίπου 400 εκατομμύρια λίρες, με δύο ακόμα συναυλίες προγραμματισμένες στο Wembley μέσα στον μήνα.

Μαζί με την εμβληματική Gibson, δημοπρατείται και η ακουστική κιθάρα Takamine FP460SC του Nόελ Γκάλαχερ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ηχογράφηση του «Wonderwall». Στη δημοπρασία της Propstore περιλαμβάνονται πάνω από 150 αντικείμενα που σχετίζονται με τους Oasis, καθώς και άλλα σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα, όπως τα γυαλιά από την περίοδο του “lost weekend” του Τζον Λένον και το λευκό καπέλο του Michael Jackson από το «Smooth Criminal».

Ο ειδικός μουσικής της Propstore, Mark Hochman, υπογράμμισε τη σημασία των αντικειμένων αυτών, λέγοντας πως πρόκειται για πολιτιστικά σύμβολα που έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

