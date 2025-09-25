Ζαχαροπλαστείο «ταξιδεύει» το κοινό με τούρτες εμπνευσμένες από πόλεις του κόσμου - Βίντεο

Ένα δημιουργικό ζαχαροπλαστείο στο Λονδίνο κερδίζει τις εντυπώσεις στα social media, μετατρέποντας εμβληματικές πόλεις του κόσμου σε... γαμήλιες τούρτες

Ζαχαροπλαστείο «ταξιδεύει» το κοινό με τούρτες εμπνευσμένες από πόλεις του κόσμου - Βίντεο
Οι αδελφές Ρόξι και Κορίν Μάνκου, ιδρύτριες του στούντιο «April’s Baker», είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν μία σειρά από βίντεο, όπου μοιράζονται τις εντυπωσιακές τούρτες που παρασκευάζουν εμπνευσμένες από πόλεις του πλανήτη — συνδυάζοντας καλλιτεχνική δημιουργία με ταξιδιωτική φαντασία.

«Η ιδέα ξεκίνησε για πλάκα, αλλά εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά δημιουργικό πρότζεκτ. Οι γαμήλιες τούρτες μπορούν να είναι έργα τέχνης. Θέλαμε να δούμε πώς μπορείς να "μεταφράσεις" μια πόλη σε μια τούρτα», εξομολογούνται στο «People».

Η σειρά ξεκίνησε τον Αύγουστο με την Αθήνα. Η πρώτη δημιουργία ήταν εμπνευσμένη απίο την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, με λεπτομέρειες όπως φαγώσιμα κοχύλια, μαργαριτάρια, αρχαιοελληνικές προτομές και σταφύλια από ζαχαρόπαστα. Οι δύο όροφοι της τούρτας στηρίζονταν σε λευκούς κίονες, θυμίζοντας αρχαιοελληνικό ναό.

Το βίντεο της αθηναϊκής τούρτας έγινε viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,5 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν 200.000 likes, οδηγώντας τις αδελφές να συνεχίσουν τη σειρά.

Μέχρι σήμερα, έχουν παρουσιαστεί τούρτες εμπνευσμένες από την Αθήνα, το Λονδίνο, το Κιότο, τη Νέα Υόρκη, το Μαρακές, το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Παρίσι και την κινεζική πόλη Τζινγκντετζέν. Και όπως λένε, έπεται συνέχεια.

«Έχουμε κι άλλες πόλεις στα σκαριά, οπότε μείνετε συντονισμένοι στα social media μας», αναφέρουν.

Η Ρόξι, που έχει σπουδάσει ζαχαροπλαστική στη Νέα Υόρκη, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση των τούρτων. Η Κορίν, ως διευθύντρια, διαχειρίζεται την επιχείρηση και το περιεχόμενο των social media.

Οι δημιουργίες τους βασίζονται σε έρευνα, προσωπικά βιώματα και πολιτιστικές αναφορές.

«Η τούρτα της Αθήνας συνδέεται με την ελληνική καταγωγή μας, ενώ το Κιότο μας ενέπνευσε από ταξίδι μας εκεί. Η Νέα Υόρκη ήταν η βάση της Ρόξι όταν σπούδαζε», εξηγούν.

Η τούρτα του Λονδίνου είχε μαύρες λεπτομέρειες, κυματιστό piping, ανάγλυφα προφίλ και έναν θολωτό πάνω όροφο — συγκέντρωσε πάνω από 175.000 προβολές.
Η δημιουργία για το Κιότο, ροζ και πενταώροφη, είχε λεπτομέρειες που θύμιζαν ιαπωνικά κεραμίδια και άνθη κερασιάς.

Η τούρτα της Νέας Υόρκης, με μουσική υπόκρουση το “Theme from New York, New York” του Frank Sinatra, ήταν ασημένια, art-deco αισθητικής, και σχολιάστηκε ακόμα και από τον επίσημο λογαριασμό του Empire State Building:

«Μοιάζει λίγο με μένα», έγραψαν χιουμοριστικά.

Οι πιο χρωματιστές τούρτες ήταν αυτές για το Μαρακές (κοραλί, πράσινο και φούξια), το Ρίο ντε Τζανέιρο (σε κίτρινο, μπλε και πράσινο), το Παρίσι (με κόκκινα στολίδια και ερωτικά μοτίβα) και η Τζινγκντετζέν (με μπλε πουλιά και παραδοσιακά λουλούδια της Κίνας).

Αν και οι τούρτες φτιάχνονται από φελιζόλ (καθώς προορίζονται αποκλειστικά για τα βίντεο), το σχέδιο μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και σε αληθινές τούρτες.

Κάθε δημιουργία χρειάζεται κατά μέσο όρο 2-3 ώρες μόνο για το διακοσμητικό κομμάτι, ανάλογα με την πολυπλοκότητα.

Οι Ρόξι και Κορίν καταλήγουν, λέγοντας: «Η ανταπόκριση του κόσμου μας έχει συγκινήσει. Είναι υπέροχο να βλέπουμε την τέχνη μας να εμπνέει και να ταξιδεύει τον κόσμο, έστω και μέσα από το TikTok».

