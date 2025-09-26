Τζέιμς Κόμι: Κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις στο πρώην αρχηγό του FBΙ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, κατηγορείται για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο. Οι κατηγορίες αφορούν ψευδή δήλωση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν αρνήθηκε ότι εξουσιοδότησε τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών σε μέσα ενημέρωσης.

Ο Κόμι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αθώος και εξέφρασε εμπιστοσύνη στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 9 Οκτωβρίου στο Αλεξάνδρια της Βιρτζίνια, σύμφωνα με το CBS.

Η υπόθεση διεξάγεται από την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, την ομοσπονδιακή εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, η οποία έχει εργαστεί στο παρελθόν ως προσωπική δικηγόρος του Τραμπ. Η κατηγορία της ψευδούς δήλωσης αφορά συγκεκριμένα το ψέμα προς γερουσιαστή ότι δεν είχε εξουσιοδοτήσει κάποιον στο FBI να λειτουργήσει ως ανώνυμη πηγή σε δημοσιεύματα, ενώ κατά τους εισαγγελείς, υπήρχε τέτοια κατεύθυνση.

Το δεύτερο αδίκημα επικεντρώνεται στην προσπάθεια του Κόμι να επηρεάσει και να παρεμποδίσει τη δικαστική διαδικασία μέσω παραπλανητικών δηλώσεων ενώπιον της επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας. Είναι η πρώτη φορά που πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται ποινικά, με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα πέντε χρόνια σε περίπτωση καταδίκης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκκληση του Τραμπ προς την γενική εισαγγελέα Πάμ Μπόντι να ερευνήσει με πιο επιθετικό τρόπο τους πολιτικούς του αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένου και του Κόμι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χάκιμ Τζέφρις, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ντροπιαστική επίθεση στο κράτος δικαίου» και δεσμεύτηκε για την «απονομή δικαιοσύνης» σε όσους εμπλέκονται σε διαφθορά. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Κόμι, Πάτρικ Φιτζέραλντ, υποστήριξε ότι ο πελάτης του αρνείται όλες τις κατηγορίες και προσβλέπει στην αποκατάστασή του στο δικαστήριο.

Ο Τζέιμς Κόμι ήταν διευθυντής του FBI από το 2013 έως το 2017 και η θητεία του σημαδεύτηκε από την έρευνα για τα email της Χίλαρι Κλίντον πριν τις εκλογές του 2016, αλλά και την απόλυσή του από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές.

Η δίωξή του θεωρείται από τις πιο σημαντικές νομικές υποθέσεις σε βάρος δημόσιου προσώπου στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με πιθανές ευρείες πολιτικές και νομικές συνέπειες. Ο Τραμπ εξέφρασε πρόσφατα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι διώξεις κατά των δημόσιων επικριτών του, όπως ο Κόμι, ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ και η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, αργούν τόσο πολύ.

«Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο, καταστρέφει τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και με κατηγόρησαν (5 φορές!), για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί τώρα!» δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Κόμι «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους στους οποίους έχει εκτεθεί ποτέ αυτή η χώρα». «Ήταν τόσο κακός για τη χώρα μας, για τόσο καιρό, και τώρα βρίσκεται στην αρχή της ευθύνης για τα εγκλήματά του κατά του Έθνους μας. Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη!» Ερωτηθείς για τον κ. Κόμι ώρες πριν του απαγγελθούν κατηγορίες, ο Τραμπ τον αποκάλεσε «κακό άνθρωπο», αλλά είπε ότι δεν είχε προηγούμενη γνώση της δίωξής του.