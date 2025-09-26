Η Ρωσία απέτυχε στους στόχους της στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού

«Μπορεί να πει κανείς ότι οι εκστρατείες των Ρώσων την άνοιξη και το καλοκαίρι ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε δημοσιογράφους.

Η Ρωσία απέτυχε στους στόχους της στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού

Ουκρανοί στρατιώτες της 66ης ταξιαρχίας σε εκπαίδευση στην επαρχία του Ντονέτσκ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
Οι ρωσικές επιθέσεις φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι απέτυχαν στους στόχους τους, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.

«Μπορεί να πει κανείς ότι οι εκστρατείες των Ρώσων την άνοιξη και το καλοκαίρι ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν», δήλωσε ο Σίρσκι σε δημοσιογράφους.

Η Ρωσία σημειώνει κέρδη σε διάφορα τμήματα της γραμμής του μετώπου, μετά την μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) αναγνώρισης και εφόδου που απέτρεψε την προέλαση που είχε καταγραφεί το 2022.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι μικρές προελάσεις έχουν υψηλό τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Και οι δύο πλευρές σπανίως μιλούν για τις απώλειές τους, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις κάποιων υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών στην Ουκρανία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο.

Μικρές επιθέσεις του ρωσικού πεζικού

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι η γραμμή του ενεργού μετώπου έχει επιμηκυνθεί κατά 200 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο και φθάνει τώρα τα 1.250 χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από την απόσταση από τον βορρά έως τον νότο της Γαλλίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 712.000 Ρώσοι στρατιώτες εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόβσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ απέτυχαν.

Η κατάληψη του συνόλου του Ντονέτσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει πάνω από το 70% της περιοχής και προελαύνει με αργούς ρυθμούς.

Ρωσία-drone

Ρώσος στρατιώτης εκτοξεύει drone σε άγνωστη τοποθεσία κατά μήκος του μετώπου στην Ουκρανία, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω AP

Το βασανιστήριο των «χιλίων τομών»

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Γιουνακίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική που περιλαμβάνει πολλαπλές μικρές επιθέσεις πεζικού και την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές», μια μορφή βασανιστηρίου με πολλά μικρά κοψίματα.

«Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου --4 με 6 στρατιώτες που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».

Ο στόχος: να «παραλύσει» η ουκρανική επιμελητεία και να «κατακτηθούν εδάφη χωρίς να ενεργοποιείται μεγάλος αριθμός στρατιωτών», δήλωσε ο Σίρσκι.

Μιλώντας για μια σημαντική πρόοδο των Ρώσων τον Αύγουστο κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια στο Ντονέτσκ, ο Σίρσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία απέκοψε τις ρωσικές δυνάμεις κατά μήκος του ποταμού Καζένι Τόρετς, κάνοντας λόγο για «παγίδα».

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε ότι τους δύο τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει πλήξει 85 στρατιωτικές, ή στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στο ρωσικό έδαφος, όπως αεροπορικές βάσεις, αποθήκες και εργοστάσια.

Μίλησε επίσης για την αντιαεροπορική άμυνα απέναντι στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που στοχοθετούν ουκρανικές πόλεις, οι οποίες έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις με drones, η Ουκρανία σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερα ελικόπτερα και ελαφρά αεροσκάφη, δύο μέσα που έχουν αποδειχθεί «αποτελεσματικά», όπως δήλωσε.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε ξαφνικά την άποψή του για τον πόλεμο και, ενώ υποστήριζε ότι το Κίεβο δεν έχει άλλα χαρτιά για να ρίξει στο τραπέζι, δήλωσε τώρα ότι η Ουκρανία μπορεί να πάρει πίσω όλα τα εδάφη που έχει χάσει μέχρι στιγμής –περίπου το 20% του συνολικού εδάφους της. Δεν προσέφερε, ωστόσο, άλλη ουσιαστική νέα βοήθεια στην Ουκρανία για την επίτευξη αυτών των στόχων και έριξε το βάρος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

