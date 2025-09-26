Βloomberg: Μυστική συνάντηση Ευρωπαίων με Ρώσους διπλωμάτες - «Θα καταρρίψουμε τα αεροσκάφη σας»

Διπλωμάτες από χώρες της Ευρώπης προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα την Ρωσία πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιδράσει με πλήρη ισχύ σε μελλοντικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, ακόμα και με την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Όπως αποκάλυψε το Bloomberg, σε μία έντονη συνάντηση στη Μόσχα, απεσταλμένοι από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία εξέθεσαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την προηγούμενη εβδομάδα. Στις συζητήσεις που έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αυτή η παραβίαση ήταν σκόπιμη τακτική, κατόπιν εντολών ανωτέρων Ρώσων διοικητών.

Η ρωσική πλευρά διέψευσε ότι τα αεροσκάφη της εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Αναφορικά με ένα ξεχωριστό περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν πως οφείλεται σε λάθος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες.

Οι παραβιάσεις και οι αντιδράσεων των κρατών

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη έχουν δεχτεί τον τελευταίο μήνα σειρά παραβιάσεων που δοκιμάζουν την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας, σε μία περίοδο που ο πρόεδρος Πούτιν αυξάνει τις επιθέσεις στις υποδομές της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο δείχνει να κλονίζεται. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης τόνισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σθεναρά τον εναέριο χώρο του απέναντι σε κάθε παραβίαση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Ουκρανία να ανακτήσει κάθε έδαφος που κατέλαβε η Ρωσία «με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος των ΗΠΑ θα περιοριστεί στην πώληση όπλων προς αποστολή στο μέτωπο.

Η αναφορά στη συνάντηση της Μόσχας αποκαλύπτει ότι ο Πούτιν δέχθηκε αυστηρότερη προειδοποίηση σχετικά με τις παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά αεροπλάνα και drones πάνω από την ανατολική Ευρώπη, προσφέροντας παράλληλα μια εικόνα της έντασης που επικρατεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τις συνομιλίες, Ρώσος διπλωμάτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ότι οι εισβολές ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του δήλωσε πως αυτές οι ενέργειες δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη στήριξη του ΝΑΤΟ, θεωρώντας έτσι ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση που περιλαμβάνει και ευρωπαϊκά κράτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ρωσικό επιτελείο κατέγραψε εκτενή πρακτικά, γεγονός που ώθησε τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι έχουν λάβει εντολή για διεξοδική ενημέρωση των ανωτέρων του. Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι οι πρεσβευτές τόνισαν στην Μόσχα ότι οι παραβιάσεις πρέπει να παύσουν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε πως συνεργάζεται με Παρίσι, Λονδίνο και Βαρσοβία και υποστηρίζει κάθε αναγκαίο μέτρο.

ΝΑΤΟ: Η επίκληση στο Άρθρο 4

Στο Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που ενεργοποιείται σε περίπτωση απειλής και οδηγεί σε διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών, έχει γίνει επίκληση συνολικά επτά φορές στην ιστορία της Συμμαχίας από το 1949 και δύο από αυτές ήταν τον τρέχοντα μήνα, μετά τις παραβιάσεις της Πολωνίας και της Εσθονίας. Η Δανία ανακοίνωσε επίσης πως πιθανότατα θα ενεργοποιήσει αυτή τη διαδικασία εξετάζοντας τον πιθανό ρόλο της Ρωσίας σε επιθέσεις με drones που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Η αύξηση των επιθέσεων ανταποκρίνεται στην εκτίμηση αρκετών αξιωματούχων ασφαλείας ότι η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου με την Ουκρανία για πάνω από τρία χρόνια, πιθανότατα δεν θα έχει τη μορφή συμβατικής επίθεσης προς τη Δύση, αλλά θα είναι υβριδικής φύσης με ασάφεια ως προς την προέλευση και τα κίνητρα.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, τόνισε από τη Νέα Υόρκη ότι «η Ρωσία μας δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας και τη βούλησή μας να απαντήσουμε», προσθέτοντας πως «είναι κρίσιμο να επιδειχθεί αλληλεγγύη και, ακόμα πιο σημαντικά, γρήγορη αντίδραση».

Παρά την ανάγκη για αποφασιστικότητα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προβληματίζονται για την πιθανότητα κλιμάκωσης της έντασης, καθώς φοβούνται ότι μια σκληρή αντίδραση θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ενότητά τους.

