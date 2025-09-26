Η Τουρκία αποσύρει την προσπάθεια επιβολής αυστηρών κανόνων για το ντονέρ κεμπάπ στην ΕΕ

Η Τουρκία εγκατέλειψε την προσπάθεια να επιβάλει σε όλα τα καταστήματα της ΕΕ αυστηρούς κανόνες για την παρασκευή του ντονέρ κεμπάπ, αποσύροντας την αίτησή της για αναγνώριση ως προϊόν με την ένδειξη Εγγυημένη Παραδοσιακή Ιδιαιτερότητα.

Όπως αναφέρει το BBC, έαν η αίτηση είχε εγκριθεί, θα επιβάλλονταν περιορισμοί στα συστατικά, στον τρόπο κοπής του κρέατος, ακόμη και στον τύπο του μαχαιριού που θα χρησιμοποιείται.

Συγκεκριμένα, προβλεπόταν ότι το κρέας θα έπρεπε να προέρχεται αποκλειστικά από αγελάδες άνω των 16 μηνών, αρνιά άνω των έξι μηνών ή από μπούτι και στήθος κοτόπουλου. Το μοσχαρίσιο και γαλοπούλα θα απαγορεύονταν, ενώ η κοπή του κρέατος θα έπρεπε να έχει πάχος 3-5 χιλιοστά.

Η πρωτοβουλία συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τη Γερμανία, όπου το ντονέρ έχει εξελιχθεί σε εθνικό street food. Εκεί, η πιο διαδεδομένη εκδοχή συνδυάζει μοσχάρι, πίτα, λαχανικά όπως κόκκινο λάχανο και τουρσιά, μαζί με ποικιλία σαλτσών — μια συνταγή αρκετά διαφορετική από το κλασικό τουρκικό πρότυπο.

Turkey abandons bid to force doner kebab rules on Europe https://t.co/P0BOn4jkna — BBC News (World) (@BBCWorld) September 26, 2025

Η Τουρκία υποστήριζε ότι το ντονέρ είναι εθνικό της πιάτο που μεταφέρθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης, όμως Γερμανοί αξιωματούχοι αντέτειναν πως η δική τους εκδοχή έχει καταστεί μέρος της εθνικής τους κουζίνας. «Το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας Τζεμ Έζντεμίρ, πολιτικός τουρκικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Παρασκευαστών Ντονέρ στην Ευρώπη (ATDID), μόνο στη Γερμανία απασχολούνται περίπου 60.000 εργαζόμενοι στον κλάδο, παράγοντας καθημερινά 400 τόνους ντονέρ, με ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 2,4 δισ. ευρώ. Συνολικά, η αγορά κεμπάπ στην Ευρώπη αποφέρει περίπου 3,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Παρά τις προσπάθειες για συμβιβασμό, οι αντιρρήσεις ήταν πολυάριθμες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προϊδεάσει ότι η αίτηση όδευε προς απόρριψη. Η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως απέσυρε και επίσημα την πρόταση στις 23 Σεπτεμβρίου.

