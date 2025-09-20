Φέτα... από χρυσάφι: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας λόγω της ευλογιάς

Το αποτύπωμά της στην αγορά έχει αρχίσει να αφήνει η εξάπλωσης της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Οι καταναλωτές βλέπουν ήδη αυξήσεις στις τιμές λιανικής του κρέατος, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος θα επεκταθεί σύντομα τόσο στη φέτα όσο και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Μέχρι σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 260.000 αιγοπρόβατα. Η μείωση του πληθυσμού των ζώων έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών παραγωγού:

  • το πρόβειο κρέας έχει εκτιναχθεί από τα 3,5–3,8 ευρώ το κιλό στα 4,5–4,8 ευρώ
  • το αρνί πωλείται πλέον από τους κτηνοτρόφους στα 9,5 ευρώ το κιλό έναντι 7,5 ευρώ πριν την εμφάνιση της νόσου

Οι αυξήσεις αυτές φτάνουν πλέον και στον τελικό καταναλωτή και διαμορφώνονται ως εξής:

  • τα πρόβεια παϊδάκια που τον Ιούλιο κόστιζαν 9–10 ευρώ το κιλό σήμερα διατίθενται από 10,5 έως 12,5 ευρώ
  • το αρνί και το κατσίκι φτάνουν ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, από τα 14 ευρώ που ίσχυαν πριν την κρίση

Ορατός κίνδυνος ανατιμήσεων στη φέτα

Με το αιγοπρόβειο γάλα να έχει ήδη ανεβεί στο 1,4–1,6 ευρώ το κιλό, η αγορά αναμένει νέο κύμα ανατιμήσεων στη φέτα, τα παγωτά και το γιαούρτι.

Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, τονίζει:

«Θα υπάρξουν οπωσδήποτε ανατιμήσεις εάν συνεχιστεί αυτή η εκθετική ανάπτυξη διάδοσης της νόσου. Το προϊόν που θα επηρεαστεί κυρίως σημαντικά είναι η φέτα. Η προτεραιότητα που δίνεται από τους παραγωγούς φέτας είναι να καλύψουν τις συμφωνίες που υπάρχουν με τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Επομένως στην Ελλάδα θα μείνει μικρότερο ποσοστό για διάθεση με την ίδια ζήτηση».

Έλεγχοι και μέτρα για τον περιορισμό της νόσου

Στο μεταξύ το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει ελέγχους για να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρμόζει σχέδιο δέκα ημερών σε συνεργασία με τις Περιφέρειες. Στα βασικά οδικά δίκτυα έχουν στηθεί σταθμοί απολύμανσης οχημάτων που επισκέπτονται κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Οι κτηνίατροι διενεργούν συνεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποφευχθεί ένα «lockdown» στην κτηνοτροφία, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ακολουθούν αυστηρά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας.

