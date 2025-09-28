Τραγωδία στην Ινδία: Στους 39 οι νεκροί σε προεκλογική συγκέντρωση - Ποδοπατήθηκαν

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Newsbomb

Τραγωδία στην Ινδία: Στους 39 οι νεκροί σε προεκλογική συγκέντρωση - Ποδοπατήθηκαν

Τους 39 έφτασαν οι νεκροί από το ποδοπάτημα στην Ινδία

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότια Ινδίας, όπου ποδοπατήθηκαν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί (13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια) και 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να συνωστίζονται γύρω από το όχημα στο οποίο επέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι διακρίνεται να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επαναφέρει τις κυρώσεις ο ΟΗΕ - Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα, μετά από 10 χρόνια

03:38ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευση δέσμευση για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Στους 39 οι νεκροί σε προεκλογική συγκέντρωση - Ποδοπατήθηκαν

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία:Η Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας κρίνεται στις σημερινές εκλογές

01:55ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Κυρώσεις κατά του Ισραήλ ζητά το Ομάν

01:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διέγραψε τον βουλευτή Νίκο Βρεττό

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Στην Κίνα η υπουργός εξωτερικών της χώρας

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Καραίβική: Αναβαθμίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο ο κυκλώνας Ουμπέρτο - Ποιες χώρες απειλεί

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το Afd - Καταρρέει η εμπιστοσύνη στον Μερτς

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έστειλαν στρατιωτικά drones για να συνοδεύσουν τον Στολίσκο για τη Γάζα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν επιθυμεί απονομή χάριτος από τον Μακρόν - Θέλει να αναγνωριστεί η «εντιμότητά» του

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις στο Αγκίστρι: Έριχναν μπάζα και υγρά απόβλητα σε πλαγιές που κατέληγαν στη θάλασσα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλάκιση του Σαρκοζί και τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της Μαρίν Λεπέν

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική άσκηση σε πλήρη εξέλιξη στο Αμβούργο - Η μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

To troll της χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι - Τον σταμάτησαν αστυνομικοί

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

21:28LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

01:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διέγραψε τον βουλευτή Νίκο Βρεττό

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

03:38ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευση δέσμευση για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο κάστρο της Μυτιλήνης

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επαναφέρει τις κυρώσεις ο ΟΗΕ - Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα, μετά από 10 χρόνια

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας - «Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι μισθοί μας»

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Σίσα: Το ναρκωτικό των 3 ευρώ που έριξε σε κώμα την 16χρονη στο Βύρωνα - Ανήλικα «βαποράκια» στο κύκλωμα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Εμμονική η κακοκαιρία σε αυτές τις περιοχές

19:47LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω» - Τι αποκάλυψε για την περιπέτεια υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ