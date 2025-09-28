Συναγερμός για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» από διαρροή καυσίμων

Συναγερμό για «κίνδυνο έκρηξης» από διαρροή καυσίμων σήμανε το ρωσικό «Νοβοροσίσκ» που φέρεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα υποβρύχιο το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με αναφορά του ρωσικού καναλιού VChK-OGPU στο Telegram, το υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας «αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα και έχει εκδώσει επείγουσα προειδοποίηση».

«Το πλήρωμα ίσως να μην έχει άλλη επιλογή από το να αρχίσει την άντληση καυσίμων από το αμπάρι στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για επισκευές ούτε εξειδικευμένοι τεχνικοί στο υποβρύχιο, και το πλήρωμα δεν είναι σε θέση να επιδιορθώσει τις βλάβες», αναφέρεται στη δήλωση.

Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη δήλωση ότι το υποβρύχιο βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τον Ιούλιο, το υποβρύχιο είχε παρατηρηθεί από το Βασιλικό Ναυτικό καθώς διέσχιζε τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα, ενώ στις αρχές Αυγούστου εντοπίστηκε να περνά από το Γιβραλτάρ για να εισέλθει στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Το «Νοβοροσίσκ» ανήκει στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έχει πλήρωμα 52 ατόμων και μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για έως και 45 ημέρες σε κάθε ταξίδι.

Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail αναφέρει ότι το Βασιλικό Ναυτικό έχει αυξήσει τις περιπολίες του, επιδιώκοντας να αποτρέψει παραβιάσεις και να απαντήσει σε υποψίες για «υβριδικές επιθέσεις» που αποδίδονται στη Ρωσία μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση συμμετοχή του «Νοβοροσίσκ» στον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κίεβο είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2024 τη βύθιση του αδελφού υποβρυχίου «Ροστόφ».

Η ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων από το «Νοβοροσίσκ» ενισχύει τις ανησυχίες της Δύσης, καθώς η παρουσία ενός πιθανώς πυρηνικά οπλισμένου υποβρυχίου με τεχνικά προβλήματα στη Μεσόγειο εγκυμονεί σοβαρούς στρατιωτικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

