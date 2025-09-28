Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ 

Αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε πως βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός.

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ 
«Αυτή η αποθήκη χρησιμοποιείτο από την τρομοκρατική οργάνωση για να σχεδιάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ», υπογράμμισε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι «η παρουσία αυτών των τρομοκρατικών εγκαταστάσεων αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Η λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ άνοιξε ένοπλο μέτωπο κατά του Ισραήλ στην αρχή του πολέμου της Λωρίδας της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, ισχυριζόμενη ότι ενεργούσε υπέρ της Χαμάς, συμμάχου της.

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν φτάνοντας σε ανοιχτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, που έληξε με εκεχειρία στις 27 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τακτικά στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η σιιτική οργάνωση, η οποία κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του Λιβάνου, δέχεται έντονες πιέσεις να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος και ο λιβανικός στρατός έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας από το νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ισραήλ. Η φιλοϊρανική οργάνωση αρνείται να αφοπλιστεί.

