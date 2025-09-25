Λίβανος: Ισραηλινό drone συνετρίβη στο αρχηγείο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Ένα ισραηλινό drone συνετρίβη στο αρχηγείο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο, χωρίς όμως να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με δήλωση της δύναμης την Τετάρτη.

Η δύναμη, γνωστή ως UNIFIL, δήλωσε ότι πετώντας drones πάνω από το Λίβανο, το Ισραήλ παραβίαζε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνέβαλε στον τερματισμό του 14μηνου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2006 για να τερματίσει μια προηγούμενη σειρά συγκρούσεων, καλεί τις δύο πλευρές να σέβονται τον εναέριο χώρο της άλλης.

Η UNIFIL ανέφερε ότι οι ειδικοί της εξουδετέρωσαν το drone αμέσως μετά την πρόσκρουσή του στην έδρα της στη λιβανέζικη παραμεθόρια πόλη Νακούρα. Η UNIFIL πρόσθεσε ότι το drone δεν ήταν οπλισμένο, αλλά είχε κάμερα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένα από τα drone του έπεσε στον νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι αυτό οφειλόταν σε τεχνική βλάβη και ότι είχε έρθει σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ για να διευκρινίσει την κατάσταση.

Η ειρηνευτική δύναμη δήλωσε ότι, ενώ οι ειρηνευτές είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση ενάντια σε απειλές για την ασφάλειά τους, «αυτή η συσκευή έπεσε από μόνη της».

Διαβάστε επίσης