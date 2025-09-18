Ισραήλ: Εντολές εκκένωσης στο Λίβανο - Έρχονται χτυπήματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους αρκετών πόλεων στο νότιο Λίβανο για επικείμενες αεροπορικές επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του IDF στην αραβική γλώσσα, συνταγματάρχη Αβιχάι Αντράε, οι επιθέσεις θα γίνουν «στο άμεσο μέλλον» ως απάντηση στις «παράνομες προσπάθειες» της οργάνωσης να ανασυστήσει τη δραστηριότητά της στην περιοχή.

#عاجل ? انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

?سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة

?نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط… pic.twitter.com/uqB401MnDa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 18, 2025

Ο IDF δημοσίευσε χάρτες με τα σημεία που πρόκειται να χτυπηθούν, τα οποία βρίσκονται στις πόλεις Μάις αλ-Τζαμπάλ, Κφαρ Τέμπνιτ και Ντιμπίν. Τα κτίρια που επισημάνθηκαν θεωρούνται, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ.

Έκκληση για απομάκρυνση πολιτών

Ο Αντράε κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα κτίρια και τις γειτονικές κατασκευές. «Για την ασφάλειά σας, απαιτείται να εκκενώσετε αυτά τα κτίρια και τα παρακείμενα αμέσως και να απομακρυνθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», τόνισε.

