«Πόλεμος» στα ισραηλινά Όσκαρ: Η κυβέρνηση αποσύρει χρηματοδότηση μετά τη νίκη αντιπολεμικής ταινίας

Το Ισραήλ απειλεί τα εθνικά βραβεία κινηματογράφου μετά τη νίκη μίας αντιπολεμικής ταινίας με πρωταγωνιστή ένα 12χρονο αγόρι από τη Δυτική Όχθη. «Φτύνει στο πρόσωπο τους ηρωικούς στρατιώτες μας» λέει ο υπουργός Πολιτισμού

Newsbomb

«Πόλεμος» στα ισραηλινά Όσκαρ: Η κυβέρνηση αποσύρει χρηματοδότηση μετά τη νίκη αντιπολεμικής ταινίας
O 13χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας «Η Θάλασσα»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονες αντιδράσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ προκάλεσε η νίκη της ταινίας “The Sea” στα κινηματογραφικά βραβεία της χώρας και η επιλογή της για εκπροσώπηση της χώρας στα επερχόμενα Όσκαρ.

Ο υπουργός πολιτισμού του Ισραήλ Μίκι Ζοχάρ απείλησε να διακόψει τη χρηματοδότηση των εθνικών βραβείων κινηματογράφου της χώρας μετά την κατάκτηση του κορυφαίου βραβείου από την ταινία «Η Θάλασσα», μια ιστορία για ένα 12χρονο αγόρι από την Παλαιστίνη. Η ταινία, η οποία ακολουθεί ένα αγόρι από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη που θέλει να ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ για να δει τη θάλασσα για πρώτη φορά, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βραβεία Ophir - τα λεγόμενα «Όσκαρ του Ισραήλ»

Σε δήλωσή του στο X, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι στο πρόσωπο των Ισραηλινών πολιτών από την ντροπιαστική και αποστασιοποιημένη ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Ophir». Ως νικήτρια στα βραβεία Ophir, η ταινία «Η Θάλασσα» γίνεται πλέον η συμμετοχή του Ισραήλ στην κατηγορία διεθνών ταινιών στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Ζοχάρ έχει την εξουσία να αποσύρει τη χρηματοδότηση των βραβείων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η «Θάλασσα» κέρδισε άλλα σημαντικά βραβεία στην τελετή απονομής των βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του 13χρονου Μοχάμεντ Γκαζάουι, ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού - ως ο νεότερος νικητής όλων των εποχών.

Στην ταινία, ο Γκαζάουι υποδύεται τον 12χρονο Χάλεντ, στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος στο Ισραήλ σε ένα σημείο ελέγχου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια μπαίνει κρυφά στο Ισραήλ και προσπαθεί να φτάσει στη θάλασσα, ενώ ο πατέρας του, ένας παράνομος εργάτης στο Ισραήλ, προσπαθεί να τον βρει.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο παραγωγός της ταινίας Μπαχέρ Αγμπαρίγια δήλωσε ότι η ταινία αφορούσε «το δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει ειρηνικά, ένα βασικό δικαίωμα από το οποίο δεν θα εγκαταλείψουμε». Αλλά στη δήλωσή του, ο Ζόχαρ χαρακτήρισε τα βραβεία Ophir ως «ντροπιαστικά και αποστασιοποιημένα».

«Η σκανδαλώδης νίκη του στην τελετή προκάλεσε οργή ανάμεσα σε πολλούς ισραηλινούς και σε στρατιώτες του IDF που έχουν αφοσιώσει τη ζωή τους στην υπεράσπιση της πατρίδας» δήλωσε ο Ζόχαρ, ο οποίος τόνισε πως η διακοπή της χρηματοδότησης των βραβείων, που διοργανώνει η ισραληνική ακαδημία κινηματογράφου, θα ισχύει από το 2026. «Υπό την θητεία μου, οι Ισραηλινοί πολίτες δεν θα πληρώσουν από την τσέπη τους για μια τελετή που φτύνει στα πρόσωπα των ηρωικών στρατιωτών μας».

Απαντώντας στα σχόλια του Ζόχαρ, ο Ασσάφ Αμίρ, πρόεδρος της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, δήλωσε: «Καθώς ο ατελείωτος πόλεμος στη Γάζα έχει τρομερό φόρο σε θανάτους και καταστροφές, η δυνατότητα να βλέπεις τον "άλλο"... δίνει μικρή ελπίδα».

Ο Αμίρ πρόσθεσε: «Ενώπιον των επιθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης στον ισραηλινό κινηματογράφο και τον πολιτισμό, και των εκκλήσεων από μέρη της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας να μας μποϊκοτάρουν, η επιλογή της ταινίας "Η Θάλασσα" αποτελεί μια ισχυρή και ηχηρή απάντηση».

Χιλιάδες επαγγελματίες της βιομηχανίας του Χόλιγουντ έχουν δεσμευθεί να μην συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που «εμπλέκονται σε γενοκτονία». Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα απαντώντας στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 65.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τότε, σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Την Τρίτη, μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε την έκθεση και την κατήγγειλε ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «γιαγιά» θα ανατίναζε το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:04ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» στα ισραηλινά Όσκαρ: Η κυβέρνηση αποσύρει χρηματοδότηση μετά τη νίκη αντιπολεμικής ταινίας

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Google: Το DeepMind κέρδισε στην «Ολυμπιάδα του coding» - 4 φορές που οι μηχανές νίκησαν τον άνθρωπο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Κολοράντο στερεύει και οι επιστήμονες ίσως ξέρουν γιατί

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ήταν 20 χρόνια τυφλός και ξαναβλέπει με εμφύτευμα δοντιού - Δείτε βίντεο

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφέ - μπαρ στους Αγίους Αναργύρους

08:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση στα μηνύματά μας;

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας τους - Από την τελετή των Όσκαρ στο Οbamacare

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχεται και νέο μοντέλο από την τουρκική TOGG

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Eτοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους - Δημόσια επιστολή από 120 πιθανούς «στόχους»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων 2025

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «γιαγιά» θα ανατίναζε το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ - Ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι, πότε και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό οι επιστήμονες – Ο μεγάλος αστεροειδής 2025 FA22 περνάει σήμερα «κοντά» από τη Γη – Δείτε live εικόνα

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ