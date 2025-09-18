«Πόλεμος» στα ισραηλινά Όσκαρ: Η κυβέρνηση αποσύρει χρηματοδότηση μετά τη νίκη αντιπολεμικής ταινίας

Έντονες αντιδράσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ προκάλεσε η νίκη της ταινίας “The Sea” στα κινηματογραφικά βραβεία της χώρας και η επιλογή της για εκπροσώπηση της χώρας στα επερχόμενα Όσκαρ.

Ο υπουργός πολιτισμού του Ισραήλ Μίκι Ζοχάρ απείλησε να διακόψει τη χρηματοδότηση των εθνικών βραβείων κινηματογράφου της χώρας μετά την κατάκτηση του κορυφαίου βραβείου από την ταινία «Η Θάλασσα», μια ιστορία για ένα 12χρονο αγόρι από την Παλαιστίνη. Η ταινία, η οποία ακολουθεί ένα αγόρι από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη που θέλει να ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ για να δει τη θάλασσα για πρώτη φορά, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βραβεία Ophir - τα λεγόμενα «Όσκαρ του Ισραήλ»

Σε δήλωσή του στο X, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι στο πρόσωπο των Ισραηλινών πολιτών από την ντροπιαστική και αποστασιοποιημένη ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Ophir». Ως νικήτρια στα βραβεία Ophir, η ταινία «Η Θάλασσα» γίνεται πλέον η συμμετοχή του Ισραήλ στην κατηγορία διεθνών ταινιών στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς.

Israel's culture and sports minister has vowed to cut funding for the Israeli Film Academy’s Ophir Awards after its top prize was given to “The Sea,” an Arabic-language drama about a Palestinian boy who risks his life to go to the beach in Tel Aviv. https://t.co/MxN4IB0r94 — Variety (@Variety) September 17, 2025

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Ζοχάρ έχει την εξουσία να αποσύρει τη χρηματοδότηση των βραβείων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η «Θάλασσα» κέρδισε άλλα σημαντικά βραβεία στην τελετή απονομής των βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του 13χρονου Μοχάμεντ Γκαζάουι, ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού - ως ο νεότερος νικητής όλων των εποχών.

Στην ταινία, ο Γκαζάουι υποδύεται τον 12χρονο Χάλεντ, στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος στο Ισραήλ σε ένα σημείο ελέγχου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια μπαίνει κρυφά στο Ισραήλ και προσπαθεί να φτάσει στη θάλασσα, ενώ ο πατέρας του, ένας παράνομος εργάτης στο Ισραήλ, προσπαθεί να τον βρει.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο παραγωγός της ταινίας Μπαχέρ Αγμπαρίγια δήλωσε ότι η ταινία αφορούσε «το δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει ειρηνικά, ένα βασικό δικαίωμα από το οποίο δεν θα εγκαταλείψουμε». Αλλά στη δήλωσή του, ο Ζόχαρ χαρακτήρισε τα βραβεία Ophir ως «ντροπιαστικά και αποστασιοποιημένα».

Israeli official Miki Zohar is threatening to defund Israel's Ophir Awards for naming 'The Sea,' about a Palestinian boy, as the best film of the year and the country's Oscars submission for Best International Feature. https://t.co/FFx8tbdnoc — Entertainment Weekly (@EW) September 17, 2025

«Η σκανδαλώδης νίκη του στην τελετή προκάλεσε οργή ανάμεσα σε πολλούς ισραηλινούς και σε στρατιώτες του IDF που έχουν αφοσιώσει τη ζωή τους στην υπεράσπιση της πατρίδας» δήλωσε ο Ζόχαρ, ο οποίος τόνισε πως η διακοπή της χρηματοδότησης των βραβείων, που διοργανώνει η ισραληνική ακαδημία κινηματογράφου, θα ισχύει από το 2026. «Υπό την θητεία μου, οι Ισραηλινοί πολίτες δεν θα πληρώσουν από την τσέπη τους για μια τελετή που φτύνει στα πρόσωπα των ηρωικών στρατιωτών μας».

Απαντώντας στα σχόλια του Ζόχαρ, ο Ασσάφ Αμίρ, πρόεδρος της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, δήλωσε: «Καθώς ο ατελείωτος πόλεμος στη Γάζα έχει τρομερό φόρο σε θανάτους και καταστροφές, η δυνατότητα να βλέπεις τον "άλλο"... δίνει μικρή ελπίδα».

Ο Αμίρ πρόσθεσε: «Ενώπιον των επιθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης στον ισραηλινό κινηματογράφο και τον πολιτισμό, και των εκκλήσεων από μέρη της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας να μας μποϊκοτάρουν, η επιλογή της ταινίας "Η Θάλασσα" αποτελεί μια ισχυρή και ηχηρή απάντηση».

Χιλιάδες επαγγελματίες της βιομηχανίας του Χόλιγουντ έχουν δεσμευθεί να μην συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που «εμπλέκονται σε γενοκτονία». Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα απαντώντας στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 65.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τότε, σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Την Τρίτη, μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε την έκθεση και την κατήγγειλε ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

