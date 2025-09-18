Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Νεκροί δύο Ισραηλινοί στρατιώτες

Οδηγός φορτηγού άνοιξε πυρ τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/09) σε συνοριακό πέρασμα του Ισραήλ με την Ιορδανία, σε ένα περιστατικό που ερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση από τις τοπικές αρχές, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες των IDF.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), ο δράστης, που οδηγούσε φορτηγό μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, άνοιξε πυρ με πιστόλι κατά ατόμων στο σημείο ελέγχου. Όταν όμως το όπλο του παρουσίασε εμπλοκή ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα δύο Ισραηλινούς.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις ο δράστης εξουδετερώθηκε από άνδρες των σωμάτων ασφαλείας. Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχείρηση στην περιοχή και έχουν περικυκλώσει την Ιεριχώ, ενώ πραγματοποιούνται σαρωτικοί έλεγχοι.

Τουλάχιστον ένας δράστης σκοτώθηκε, ωστόσο, ενδέχεται να υπήρχε και άλλος συνεργός, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας στην Jerusalem Post.

Οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν περίπου 60 και 20 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Αντιδράσεις από το Αμμάν

Η ιορδανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ αλ-Μομανί ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και θα δοθούν λεπτομέρειες μόλις υπάρξει πλήρης εικόνα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ο δράστης δεν ήταν μέλος του ιορδανικού στρατού, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο.

Δεύτερη επίθεση σε ένα χρόνο

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένοπλη επίθεση στο ίδιο σημείο είχε ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τότε τον τρομοκράτη που είχε πλησιάσει την περιοχή με φορτηγό από την ιορδανική πλευρά των συνόρων, ο οποίος βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ κατά των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τους IDF.

Ο Maher Al Jazi, 39χρονος Ιορδανός πολίτης που εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού, αναγνωρίστηκε αργότερα ως ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε την επίθεση, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω Ιορδανίας

Ο συντονιστής της ισραηλινής κυβέρνησης για τις δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη έκανε γνωστό ότι από την έναρξη του πολέμου έχουν περάσει από την Ιορδανία στη Γάζα σχεδόν 10.000 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 144.000 τόνους προμηθειών. Το σύνολο αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της συνολικής βοήθειας που έχει σταλεί προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

