Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

Η Rafael Industries ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία αυτού του συστήματος.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Το Ισραήλ έχει αναπτύξει το πρώτο αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε μάχη σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ στον κόσμο.

Έχει ήδη καταρρίψει δεκάδες ρουκέτες, UAV και ακόμη και όλμους.

Αυτό, σύμφωνα με τον τέως πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος έκανε και η σχετική ανάρτηση, σημαίνει μια βαθιά αλλαγή στην ιστορία του στρατού:
Όπλα με την ταχύτητα του φωτός.

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός πολιτικός αναφέρει:

Τη στιγμή που βλέπουμε το βλήμα, το χτυπάμε. Χωρίς καθυστέρηση.

Αυτό θα σώσει αμέτρητες ζωές.

Το κόστος ανά αναχαίτιση: 2 δολάρια ηλεκτρικού ρεύματος (δεν υπάρχει λάθος εδώ).

Το κόστος ανά αναχαίτιση του Iron Dome ήταν περίπου 60.000 δολάρια.

Αυτό φέρνει μια πλήρη επανάσταση στην πολεμική οικονομία. Απλά θα οδηγήσουμε τους εχθρούς μας στη χρεοκοπία.

Ναι, θα χρειαστεί χρόνος για να εξελιχθεί πλήρως.
Θα βελτιώσουμε γρήγορα την απόσταση και την ισχύ της δέσμης.

Αργότερα θα το τοποθετήσουμε στο διάστημα, ώστε να μπορούμε να αναχαιτίζουμε βαλλιστικούς πυραύλους.
Αυτό ήταν το StarWars του Ρέιγκαν.

Αυτό θα αλλάξει τα πάντα.

