Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

Ένα παιδί μόλις 2,5 ετών, η Aryatara Shakya ορίστηκε ως η νέα Ζωντανή Θεά Κουμάρι του Νεπάλ, μετά από μια αρχαία τελετουργία που περιελάμβανε μια παραδοσιακή Δοκιμασία Γενναιότητας.

Η τελετή ενθρόνισής της θα γίνει την Τρίτη στο ιστορικό Ghar Kumari House την Τρίτη, οπότε και θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα από την 8χρονη Trishna Shakya, η οποία υπηρέτησε μέχρι την εφηβεία, ένα παραδοσιακό όριο που σηματοδοτεί το τέλος της θητείας μιας Κουμάρι.

Η Κουμάρι θεωρείται ζωντανή ενσάρκωση της ινδουιστικής θεάς Ταλέτζου και η επιλογή της ακολουθεί μια αυστηρή διαδικασία βασισμένη σε αρχαία ταντρικά κριτήρια και αστρολογικές αξιολογήσεις. Πιστεύεται ότι φέρνει τύχη και πλούτο σε όσους τη βλέπουν.

Η Κουμάρι είναι η μόνη ζωντανή θεά που λατρεύεται τόσο από τους Ινδουιστές όσο και από τους Βουδιστές και μεταφράζεται ως «παρθένα». Η βασιλική Κουαμάρι πρέπει να είναι κορίτσι πριν την εφηβεία, καθώς θεωρείται ακάθαρτη όταν αρχίζει η έμμηνος ρύση της.

Η επιλογή μιας θεάς Κουμάρι

Μεταξύ των χαρακτηριστικών στην σκληρή επιλογή, είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν καλή υγεία, απουσία ουλών και σημαδιών στο σώμα, δέσμα χωρίς ατέλειες ή κοψίματα, απουσία περιόδου να μην έχουν απώλεια δοντιών.

Αυτές είναι οι βασικές απαιτήσεις, κατόπιν εξετάζεται για 32 αυστηρές σωματικές τελειότητες, όπως το σώμα ενός δέντρου Banyan, βλεφαρίδες σαν αγελάδας, λαιμός σαν κελύφος, στήθος λιονταριού, φωνή απαλή και καθαρή σαν πάπιας, το ίδιο ωροσκόπιο με τον Βασιλιά, σημάδια γαλήνης και αφοβίας, ίσια μαύρα μαλλιά και σκούρα μάτια, ντελικάτα και απαλά χέρια και πόδια, μηρούς σαν ελαφιού και μικρή και υγρή γλώσσα.

Το παιδί θα υποβληθεί επίσης σε δοκιμασίες θάρρους όπου θα του δείξουν αρκετούς θυσιασμένους βούβαλους και μασκοφόρους άνδρες να χορεύουν στο αίμα.

Αν δείξει οποιοδήποτε σημάδι φόβου, δεν θεωρείται άξια να γίνει η ενσάρκωση της Θεάς Ταλέτζου.

Αφού επιλεχθεί ως Κουμάρι, θα εγκαταλείψει το σπίτι των γονιών της και θα ζει στο Κουμάρι Γκαρ - ένα παλιό κτίριο παλατιού χωρίς σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Οι γονείς δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται την κόρη τους και βλέπουν το παιδί τους μόνο όταν η Κουμάρι πηγαίνει σε ειδικές εκδηλώσεις και μέρη, περίπου 13 φορές το χρόνο.

Μέχρι πρόσφατα, οι Κουμάρι δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ζώντας σε ένα δωμάτιο με κεριά και λάμπες. Ωστόσο με παρέμβαση ακριβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού στο Νεπάλ, τα πράγματα βελτιώθηκαν.

Σήμερα, έχουν στη διάθεσή τους προσωπικό δάσκαλο και εκπαίδευση. Υπάρχει ακόμη και υπηρεσία διαδικτύου, βιβλία και περιοδικά. Οι Kumari συμμετέχουν πλέον και σε εθνικές εξετάσεις μέσα στο παλάτι υπό την επίβλεψη.

Η οικογένειά της σπάνια θα μπορεί να την επισκέπτεται και πρέπει πάντα να φοράει κόκκινα ρούχα, να έχει τα μαλλιά της πιασμένα πάνω από το μπούστο και να έχει ζωγραφισμένο το μάτι με τη φωτιά στο μέτωπό της.

Το περπάτημα της Κουμάρι στην πλατεία Ντουρμπάρ πριν επιλεγεί είναι η τελευταία φορά που τα πόδια της θα αγγίξουν το έδαφος μέχρι η Θεά Ταλέτζου να αποχωριστεί από το σώμα της. Όταν επισκέπτεται το παλάτι, την κουβαλούν με το χρυσό παλακίνο της.

Ακόμα και η ματιά μιας Κουμάρι πιστεύεται ότι φέρνει καλή τύχη. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται την αυλή μπροστά από το παράθυρο της Κουμάρι για να δουν τη ζωντανή θεά.

Οι πιο τυχεροί και με καλύτερες διασυνδέσεις άνθρωποι επισκέπτονται την Κουμάρι στην κρεβατοκάμαρά της, όπου κάθεται σε έναν επιχρυσωμένο σιδερένιο θρόνο.

Πιστεύεται ότι η Κουμάρι έχει ειδικές δυνάμεις πάνω στις ασθένειες.

Το νήπιο αφήνει πίσω τους γονείς της και έναν δίδυμο μικρότερο αδερφό για να ξεκινήσει το ταξίδι της ζωντανής Θεάς.

Διαβάστε επίσης