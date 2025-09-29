Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: Χαιρετίζουν την πρόταση οι οικογένειες των ομήρων

Συγγενείς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς διαμαρτύρονται για την άμεση απελευθέρωσή τους και τον τερματισμό του πολέμου μπροστά από το αμερικανικό προξενείο στο Τελ Αβίβ την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, χαιρέτισε σήμερα το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στη Χαμάς να το αποδεχτεί.

"Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που θα επιτρέψει στον λαό μας να θεραπευτεί, να τερματίσει τον πόλεμο και να χαράξει ένα νέο μέλλον για τη Μέση Ανατολή", δήλωσε το Φόρουμ των Οικογενειών ομήρων σε ανακοίνωση. "Ο κόσμος πρέπει να ασκήσει τη μέγιστη πίεση για να διασφαλίσει ότι η Χαμάς θα αδράξει αυτή την ιστορική ευκαιρία για ειρήνη", πρόσθεσε.

