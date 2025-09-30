Ιρλανδία: Ένας παλιός σιδηρουργός αναβιώνει την κελτική Ιστορία για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Ο σιδηρουργός Τομ Κινγκ, γνωστός και ως «An Gobha» θερμαίνει μέταλλο στο καμίνι του για να φτιάξει ένα μενταγιόν για τους τουρίστες, στο Μπόχερμιν της Ιρλανδίας - 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σε μια φάρμα που βρίσκεται πάνω σε έναν από τους πέντε αρχαίους δρόμους που ξεκινούν από την ιστορική Hill of Tara – κάποτε έδρα των ανώτατων βασιλιάδων της Ιρλανδίας – ένας έμπειρος σιδηρουργός προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική, βιωματική ματιά στο κελτικό παρελθόν της χώρας.

Ο Tom King, ή «An Gobha, ο Σιδηρουργός της Κοιλάδας του Boyne» όπως τον αποκαλούν οι επισκέπτες του, άφησε πίσω μια 20ετή καριέρα ως μηχανικός σχεδιασμού κατά την πανδημία της COVID-19. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους επισκέπτες κάτι παραπάνω από τις στατικές περιηγήσεις στους τάφους και τα μνημεία της περιοχής, ηλικίας 6.000 ετών, που αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά εθνικά μνημεία της Ιρλανδίας.

Μια βιωματική εμπειρία στο παρελθόν

Ντυμένος με προβιές, δερμάτινη ποδιά και μια πυκνή κόκκινη γενειάδα, ο King καλεί τους επισκέπτες να φορέσουν την παραδοσιακή ενδυμασία, να μάθουν τεχνικές σιδηρουργίας, να ακούσουν ιστορίες δίπλα στη φωτιά και να περπατήσουν μέσα στα δάση στον δρόμο προς την Tara, η οποία βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Δουβλίνου.

«Έχουμε απτά πράγματα που μπορείτε να γευτείτε, να αγγίξετε, να μυρίσετε και να νιώσετε, και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το να στέκεσαι απλώς σε ένα μνημείο και έπειτα από 10 λεπτά να λες, "ώρα να φύγουμε"», δήλωσε ο King. «Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν κρατήσει ποτέ σφυρί στη ζωή τους και δουλεύουν το καυτό σίδερο στον άκμονα».

Ο King, με το παιδικό του ενδιαφέρον για την ιστορία της Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή του – όπου πιστεύεται ότι ο προστάτης άγιος της Ιρλανδίας, ο Άγιος Πατρίκιος, αντιμετώπισε τους εχθρούς – πιστεύει ότι οι μύθοι, οι ιστορίες και η επιμελώς μαθημένη τέχνη της σιδηρουργίας πρέπει να προστατευθούν και να μεταδοθούν στην επόμενη γενιά.

Αυθεντικές εμπειρίες

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, ήταν πολύ κατατοπιστικό και ταυτόχρονα τόσο μαγικό», δήλωσε η 68χρονη Terri Winter, η οποία επισκέφθηκε την περιοχή με πέντε φίλους από τη Μινεσότα. Σύμφωνα με τον King, τέτοιου είδους επισκέπτες αποτελούν μέρος μιας αυξανόμενης ζήτησης, ιδιαίτερα από Αμερικανούς τουρίστες.

Ενώ τα τοπία, η κληρονομιά και η φιλοξενία παραμένουν κεντρικά στοιχεία της τουριστικής προσφοράς της Ιρλανδίας, το σιδηρουργείο του King αποτελεί επίσης μέρος τουριστικού ενδιαφέροντος από επισκέπτες που αναζητούν φυσικές, παραδοσιακές εμπειρίες ως διάλειμμα από τον ψηφιακό κόσμο.

«Οι άνθρωποι επιστρέφουν στα βασικά», είπε ο King. «Θέλουν να απολαύσουν έναν κόσμο που αποτελεί απλώς μια αποσύνδεση από την καθημερινότητα».

*Με πληροφορίες από Reuters