Γιατί πάνω από 80 ΜΜΕ στην Ισπανία διεκδικούν 550 εκατ. ευρώ από τη Meta: «Πλούτισε παράνομα»

Περισσότερα από 80 ισπανικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Meta, της μητρικής εταιρείας των Facebook και Instagram, διεκδικώντας αποζημίωση περίπου 550 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που, όπως υποστηρίζουν, τους προκάλεσε το διαφημιστικό μοντέλο της πλατφόρμας.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη, σε εμπορικό δικαστήριο, και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Πέμπτη.

Η Ένωση Μέσων Ενημέρωσης (AMI), που εκπροσωπεί τον τομέα της ενημέρωσης στην Ισπανία, κατέθεσε την προσφυγή τον Δεκέμβριο του 2023 κατά της Meta στην Ιρλανδία, όπου βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας. Η AMI κατηγορεί τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό στην ψηφιακή διαφήμιση, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία δημιούργησε μαζικά προφίλ χρηστών χωρίς τη συναίνεσή τους και πούλησε διαφημίσεις βασισμένες σε αυτά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

«Αυτό που έκανε η Meta είναι να φτιάξει ένα μαζικό προφίλ της συμπεριφοράς όλων των χρηστών του διαδικτύου και, με βάση αυτό το μαζικό προφίλ, χωρίς να τους έχει ενημερώσει γι' αυτό ούτε να έχει πάρει την συναίνεση των πολιτών, ο όμιλος πούλησε διαφήμιση κατά τομείς, αποκομίζοντας έτσι ένα τεράστιο κέρδος από μια παράνομη, από κανονιστικής απόψεως, πράξη», υποστήριξε.

«Αρπακτική συμπεριφορά» από την Meta

Η γενική διευθύντρια της AMI, Ιρένε Λανθάκο, δήλωσε ότι η υπόθεση αφορά την επιβίωση των μέσων ενημέρωσης, που απειλούνται από την «αρπακτική συμπεριφορά» της Meta, η οποία, όπως αναφέρει, παραβιάζει το ισπανικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της, η Meta απαντά ότι η αγωγή είναι «αβάσιμη» και δεν βασίζεται σε αποδείξεις, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και παρέχει διαφάνεια και ελέγχους στους χρήστες.

«Πρόκειται για ένα αβάσιμο αίτημα που δεν βασίζεται σε καμιά απόδειξη αναφορικά με την υποτιθέμενη ζημιά, ενώ παράλληλα αγνοεί εσκεμμένα την εξέλιξη της διαφημιστικής βιομηχανίας στη διάρκεια των τελευταίων ετών», αντέδρασε από την πλευρά της η Meta σε μήνυμά της που διαβιβάσθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Meta σέβεται όλους τους ισχύοντες νόμους και παρείχε σαφείς επιλογές, διαφανείς πληροφορίες και μεγάλη γκάμα εργαλείων στους χρήστες για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις υπηρεσίες μας», υποστήριξε επίσης ο όμιλος.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν μάρτυρες και εμπειρογνώμονες. Στην αγωγή συμμετέχουν σημαντικοί όμιλοι μέσων ενημέρωσης, όπως ο Prisa (κάτοχος των El Pais και AS), ο Godo (La Vanguardia, Mundo Deportivo), ο Unidad Editorial (El Mundo, Marca) και ο Vocento (ABC). Επιπλέον, ισπανικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν καταθέσει αντίστοιχη προσφυγή διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ.