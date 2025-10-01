Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

Ένα μωρό μέσα σε ένα χαρτόκουτο εντοπίστηκε στην άκρη ενός πολυσύχναστου δρόμου στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, μια ηλικιωμένη περαστική παρατήρησε το κουτί την Τετάρτη στην άκρη του δρόμου της πόλης Tuguegarao.

Όταν κοίταξε μέσα, είδε το μωρό, ένα κοριτσάκι, και αμέσως την αστυνομία.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία το μωρό μέσα στο κουτί είναι τυλιγμένο σε ένα λευκό πανί, με τα μάτια του κλειστά. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και το μετέφεραν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ότι το κορίτσι ήταν υγιές.

Το μωρό είναι σε σταθερή κατάσταση αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο έως και πέντε ημέρες για να διασφαλιστεί ότι είναι καλά στην υγεία του, δήλωσε η κοινωνική λειτουργός του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης της πόλης, May Asuncion, σύμφωνα με το AP.

Η έρευνα για την εγκατάλειψη του μωρού, και τον εντοπισμό των γονιών του, βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να ζητά από όποιον έχει πληροφορίες να εμφανιστεί.