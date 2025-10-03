Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους
Στην Κίνα βρίσκεται το μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικιών στον κόσμο, με πάνω από 20.000 κατοίκους σε ένα μόνο κτήριο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αν πιστεύατε ότι το κτήριό σας στη Νέα Υόρκη έχει πολλούς ενοίκους, ξανασκεφτείτε το, αφού ένα κτίριο στην Κίνα φιλοξενεί περίπου 20.000 ανθρώπους, μετατρέποντάς το σε μια μικρή πόλη από μόνο του.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός με τραύματα από μαχαίρι
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Suzuki Jimny πιο «άγριο» από ποτέ
09:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ