12 τροφές που συμβάλλουν στην μακροζωία και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση τροφών και ροφημάτων πλούσιων σε φλαβονοειδή —όπως μούρα, πορτοκάλια, κόκκινο κρασί και ξηροί καρποί— μπορεί να υποστηρίξει τη μακροζωία.

1. Μαύρο και Πράσινο Τσάι

Η τακτική κατανάλωση μαύρου ή πράσινου τσαγιού είναι μια συνήθεια που ενδέχεται να συμβάλλει στην μακροζωία. Τα τσάγια αυτά αποτελούν πηγή φλαβονοειδών, τα οποία βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής, στην προστασία των κυττάρων από βλάβες και πιθανώς στον περιορισμό των σημαδιών γήρανσης.

Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα που πίνουν συστηματικά τσάι μπορεί να έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως:

Καρδιοπάθειες

Ορισμένοι τύποι καρκίνου

Διαβήτης

Αρθρίτιδα

2. Μήλα

Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση μήλων μπορεί να προάγει τη μακροζωία, μειώνοντας τον κίνδυνο ορισμένων χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης. Αυτό οφείλεται στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών όπως η κερκετίνη.

3. Κόκκινο Κρασί

Το κόκκινο κρασί περιέχει μια ευρεία γκάμα αντιοξειδωτικών που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα φλαβονοειδή που βρίσκονται στο κόκκινο κρασί φαίνεται ότι προστατεύουν την υγεία της καρδιάς και άλλες πτυχές της υγιούς γήρανσης.

4. Σταφύλια

Πέρα από τα οφέλη τους για την καρδιά και τον εγκέφαλο και την πιθανή προστασία απέναντι στον καρκίνο, ορισμένες αρχικές μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι τα αντιοξειδωτικά των σταφυλιών μπορεί να επιβραδύνουν τα σημάδια γήρανσης, μειώνοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας τον μεταβολισμό του οργανισμού. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για ασφαλή συμπεράσματα.

5. Μαύρη Σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα και το κακάο —το βασικό της συστατικό— περιέχουν φλαβονοειδή που προστατεύουν από κυτταρικές βλάβες και φλεγμονές. Η τακτική κατανάλωση ενός μικρού κομματιού μπορεί να συμβάλει στην υγεία της καρδιάς βοηθώντας:

στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης

στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

στον περιορισμό του κινδύνου καρδιοπάθειας

στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη

Για μέγιστο όφελος, πρόσεχε τις ποσότητες — η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε θερμίδες και μπορεί να περιέχει ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου, γι’ αυτό τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Προτίμησε σοκολάτες χωρίς ζάχαρη ή χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη.

6. Πορτοκάλια

Τα φλαβονοειδή στα πορτοκάλια έχουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών. Μελέτες δείχνουν πως οι φλούδες των πορτοκαλιών περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες φλαβονοειδών σε σχέση με άλλα εσπεριδοειδή, κάτι που ίσως συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

7. Φράουλες

Οι φράουλες μπορεί να προστατεύσουν από τον καρκίνο μειώνοντας τη φλεγμονή, ενώ συμβάλλουν και στην πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης που σχετίζεται με την ηλικία, βελτιώνοντας την επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων — στοιχείο που υποστηρίζει την υγιή γήρανση.

8. Μύρτιλα (Blueberries)

Η αντιοξειδωτική δράση των blueberries μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες μέσω της προστασίας και επιδιόρθωσης των κυττάρων. Μπορεί επίσης να ενισχύσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι ροζ και κόκκινες ποικιλίες γκρέιπφρουτ ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου και καρδιοπαθειών. Η φλούδα τους έχει ακόμη πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση από τη σάρκα.

Το γκρέιπφρουτ είναι γενικά ασφαλές για τους περισσότερους ενήλικες, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει με συγκεκριμένα φάρμακα. Αν λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή, συμβουλεύσου τον γιατρό σου πριν το εντάξεις σταθερά στη διατροφή σου.

10. Ξηροί Καρποί

Η αντιοξειδωτική ισχύς ξηρών καρπών όπως τα αμύγδαλα, τα φυστίκια Αιγίνης και τα καρύδια μπορεί να προστατεύσει από χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Αν και είναι πλούσιοι σε θερμίδες, η θρεπτική τους αξία και το περιεχόμενό τους σε φλαβονοειδή υπερτερούν αυτής της «μειονεκτικής» πλευράς.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής στις λεγόμενες Blue Zones — περιοχές του κόσμου όπου οι κάτοικοι συχνά ζουν πάνω από 100 χρόνια.

11. Σόγια

H σόγια είναι εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης και αντιοξειδωτικών που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής. Η έρευνα υποδηλώνει ότι η κατανάλωση αυτής της όσπριας μπορεί να βοηθήσει στη μακροζωία προστατεύοντας πιθανώς απέναντι σε καρκίνο, καρδιακές παθήσεις και διαβήτη.

12. Πράσινα Φυλλώδη Λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι «φορτωμένα» με φλαβονοειδή, αποτελώντας απαραίτητη επιλογή για μια διατροφή που προάγει τη μακροζωία. Λαχανικά όπως το σέσκουλο, το κέιλ και η ρόκα περιέχουν αντιοξειδωτικά που μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

