12 τροφές που συμβάλλουν στην μακροζωία και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων

Τα φλαβονοειδή είναι αντιοξειδωτικές ενώσεις που μπορεί να συμβάλλουν στη μακροζωία μειώνοντας τη φλεγμονή και τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Newsbomb

12 τροφές που συμβάλλουν στην μακροζωία και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση τροφών και ροφημάτων πλούσιων σε φλαβονοειδή —όπως μούρα, πορτοκάλια, κόκκινο κρασί και ξηροί καρποί— μπορεί να υποστηρίξει τη μακροζωία.

1. Μαύρο και Πράσινο Τσάι

Η τακτική κατανάλωση μαύρου ή πράσινου τσαγιού είναι μια συνήθεια που ενδέχεται να συμβάλλει στην μακροζωία. Τα τσάγια αυτά αποτελούν πηγή φλαβονοειδών, τα οποία βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής, στην προστασία των κυττάρων από βλάβες και πιθανώς στον περιορισμό των σημαδιών γήρανσης.

Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα που πίνουν συστηματικά τσάι μπορεί να έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως:

  • Καρδιοπάθειες
  • Ορισμένοι τύποι καρκίνου
  • Διαβήτης
  • Αρθρίτιδα
τσάι

Unsplash

2. Μήλα

Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση μήλων μπορεί να προάγει τη μακροζωία, μειώνοντας τον κίνδυνο ορισμένων χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης. Αυτό οφείλεται στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών όπως η κερκετίνη.

μήλο

Unsplash

3. Κόκκινο Κρασί

Το κόκκινο κρασί περιέχει μια ευρεία γκάμα αντιοξειδωτικών που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα φλαβονοειδή που βρίσκονται στο κόκκινο κρασί φαίνεται ότι προστατεύουν την υγεία της καρδιάς και άλλες πτυχές της υγιούς γήρανσης.

κόκκινο κρασί

Unsplash

4. Σταφύλια

Πέρα από τα οφέλη τους για την καρδιά και τον εγκέφαλο και την πιθανή προστασία απέναντι στον καρκίνο, ορισμένες αρχικές μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι τα αντιοξειδωτικά των σταφυλιών μπορεί να επιβραδύνουν τα σημάδια γήρανσης, μειώνοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας τον μεταβολισμό του οργανισμού. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για ασφαλή συμπεράσματα.

σταφύλι

Unsplash

5. Μαύρη Σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα και το κακάο —το βασικό της συστατικό— περιέχουν φλαβονοειδή που προστατεύουν από κυτταρικές βλάβες και φλεγμονές. Η τακτική κατανάλωση ενός μικρού κομματιού μπορεί να συμβάλει στην υγεία της καρδιάς βοηθώντας:

  • στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης
  • στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
  • στον περιορισμό του κινδύνου καρδιοπάθειας
  • στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη

Για μέγιστο όφελος, πρόσεχε τις ποσότητες — η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε θερμίδες και μπορεί να περιέχει ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου, γι’ αυτό τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Προτίμησε σοκολάτες χωρίς ζάχαρη ή χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη.

μαύρη σοκολάτα

Unsplash

6. Πορτοκάλια

Τα φλαβονοειδή στα πορτοκάλια έχουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών. Μελέτες δείχνουν πως οι φλούδες των πορτοκαλιών περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες φλαβονοειδών σε σχέση με άλλα εσπεριδοειδή, κάτι που ίσως συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

πορτοκάλια

Unsplash

7. Φράουλες

Οι φράουλες μπορεί να προστατεύσουν από τον καρκίνο μειώνοντας τη φλεγμονή, ενώ συμβάλλουν και στην πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης που σχετίζεται με την ηλικία, βελτιώνοντας την επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων — στοιχείο που υποστηρίζει την υγιή γήρανση.

φράουλα

Unsplash

8. Μύρτιλα (Blueberries)

Η αντιοξειδωτική δράση των blueberries μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες μέσω της προστασίας και επιδιόρθωσης των κυττάρων. Μπορεί επίσης να ενισχύσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι ροζ και κόκκινες ποικιλίες γκρέιπφρουτ ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου και καρδιοπαθειών. Η φλούδα τους έχει ακόμη πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση από τη σάρκα.

μύρτιλο

Unsplash

Το γκρέιπφρουτ είναι γενικά ασφαλές για τους περισσότερους ενήλικες, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει με συγκεκριμένα φάρμακα. Αν λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή, συμβουλεύσου τον γιατρό σου πριν το εντάξεις σταθερά στη διατροφή σου.

10. Ξηροί Καρποί

Η αντιοξειδωτική ισχύς ξηρών καρπών όπως τα αμύγδαλα, τα φυστίκια Αιγίνης και τα καρύδια μπορεί να προστατεύσει από χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Αν και είναι πλούσιοι σε θερμίδες, η θρεπτική τους αξία και το περιεχόμενό τους σε φλαβονοειδή υπερτερούν αυτής της «μειονεκτικής» πλευράς.

ξηροί καρποί

Unsplash

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής στις λεγόμενες Blue Zones — περιοχές του κόσμου όπου οι κάτοικοι συχνά ζουν πάνω από 100 χρόνια.

11. Σόγια

H σόγια είναι εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης και αντιοξειδωτικών που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής. Η έρευνα υποδηλώνει ότι η κατανάλωση αυτής της όσπριας μπορεί να βοηθήσει στη μακροζωία προστατεύοντας πιθανώς απέναντι σε καρκίνο, καρδιακές παθήσεις και διαβήτη.

σόγια

Unsplash

12. Πράσινα Φυλλώδη Λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι «φορτωμένα» με φλαβονοειδή, αποτελώντας απαραίτητη επιλογή για μια διατροφή που προάγει τη μακροζωία. Λαχανικά όπως το σέσκουλο, το κέιλ και η ρόκα περιέχουν αντιοξειδωτικά που μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

λαχανικά

Unsplash

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Αύξηση 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε έξι χρόνια

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρπαστη η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Πρωτοφανής ζήτηση και συνεχείς ανατυπώσεις

15:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ηρακλής: Πέντε ταξίδια και μια... κηδεία - Αξέχαστο δώρο για τα 117 χρόνια ιστορίας

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πως θα πληρωθούν οι αγρότες το 2025 - Το νέο σύστημα για το 2026 - Στο επίκεντρο οι «έντιμοι παραγωγοί»

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Συνελήφθη ύποπτος - τέταρτος - για την «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο

15:20ΥΓΕΙΑ

12 τροφές που συμβάλλουν στην μακροζωία και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Υιοθέτησε το trend «6-7», ξετρέλανε τους μαθητές και... ζήτησε συγγνώμη από τη διευθύντρια - Το viral βίντεο

14:55LIFESTYLE

Ντιέγκο Μαραντόνα: Η ζωή του ποδοσφαιρικού θρύλου γίνεται σειρά κινουμένων σχεδίων 

14:48ME TO N & ME TO Σ

Θα έχουμε νικήσει όταν δεν θα υπάρχει τέτοια μέρα…

14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Και επίσημα με σημαντικές απουσίες η «βασίλισσα» - Η αποστολή του Αλόνσο

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Του δώρισε ένα ιστορικό βιβλίο που «σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος της χρονιάς στην Ινδία: Η τούρτα-παλάτι των 4,5 μέτρων, η JLo και η ελίτ του Bollywood - Πόσο κόστισε το 4ημερο πάρτι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE η μισή Ελλάδα - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

14:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

14:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Νιλικίνα - Δεν ταξιδεύουν στο Βελιγράδι και οι ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Louis C.K.: Εθεάθη σε τρυφερά τετ α τετ με την χήρα του Philip Seymour Hoffman, Mimi O’Donne

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα Πέραμος: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 44χρονο που δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του

13:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE η μισή Ελλάδα - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος της χρονιάς στην Ινδία: Η τούρτα-παλάτι των 4,5 μέτρων, η JLo και η ελίτ του Bollywood - Πόσο κόστισε το 4ημερο πάρτι

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο: Επτά δολοφονημένες γυναίκες στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της βίας μέσω AI

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πως θα πληρωθούν οι αγρότες το 2025 - Το νέο σύστημα για το 2026 - Στο επίκεντρο οι «έντιμοι παραγωγοί»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πέντε «εποχές» του εγκεφάλου: Σε ποια δεκαετία «ενηλικιωνόμαστε» - Τα κρίσιμα σημεία καμπής

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μποτσουάνα: Βρέθηκε μοναδικό δίχρωμο διαμάντι βάρους 37,41 καρατίων - Είναι μισό ροζ, μισό άχρωμο

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Υιοθέτησε το trend «6-7», ξετρέλανε τους μαθητές και... ζήτησε συγγνώμη από τη διευθύντρια - Το viral βίντεο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί στο πλευρό του

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Του δώρισε ένα ιστορικό βιβλίο που «σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες»

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ