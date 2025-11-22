Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

Η ανισακίαση, γνωστή και ως ανισακίδωση, είναι λοίμωξη που προκαλείται από το παράσιτο ανισάκις, το οποίο βρίσκεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο, και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή κλινική εικόνα εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.

Μετά τη διάγνωση της ανισακίασης, στον ασθενή χορηγήθηκε κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία. Το ιατρικό προσωπικό ενημερώνει ότι η κατάσταση της υγείας του έχει πλέον σταθεροποιηθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό περιστατικό που τονίζει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και της σωστής επεξεργασίας στο σερβίρισμα ωμών ψαριών, όπως στο σούσι.

Η ανισακίαση αποτελεί μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή από την κατανάλωση μη σωστά προετοιμασμένων ψαριών.

Οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση ψαριών που έχουν υποστεί επαρκή ψύξη ή μαγείρεμα για την εξουδετέρωση των παρασίτων. Επιπλέον, η ενημέρωση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εστίασης σχετικά με τους κινδύνους και τις κατάλληλες πρακτικές επεξεργασίας είναι κρίσιμη για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.