Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε το πρώτο επίσημο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από το παράσιτο ανισάκις, όταν ένας 22χρονος εμφάνισε σοβαρή αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αποκαλύπτοντας τη μόλυνση από το εντερικό παράσιτο.

Ο 22χρονος είχε συνηθίσει να καταναλώνει σούσι τακτικά, αλλά αυτή τη φορά παρουσίασε έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία, κοιλιακό πόνο και εμετό, λίγη ώρα μετά το γεύμα του.

Μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου οι γιατροί, ύστερα από εξετάσεις, αρχικά υπέθεσαν ότι ίσως πρόκειται για νεοπλασία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, διαπιστώθηκε ότι η αιτία ήταν η μόλυνση από το παράσιτο ανισάκις.

Τι είναι η ανισακίαση και πώς προκαλείται

Η ανισακίαση, γνωστή και ως ανισακίδωση, είναι λοίμωξη που προκαλείται από το παράσιτο ανισάκις, το οποίο βρίσκεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο, και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή κλινική εικόνα εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.

Μετά τη διάγνωση της ανισακίασης, στον ασθενή χορηγήθηκε κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία. Το ιατρικό προσωπικό ενημερώνει ότι η κατάσταση της υγείας του έχει πλέον σταθεροποιηθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό περιστατικό που τονίζει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και της σωστής επεξεργασίας στο σερβίρισμα ωμών ψαριών, όπως στο σούσι.

Η ανισακίαση αποτελεί μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή από την κατανάλωση μη σωστά προετοιμασμένων ψαριών.

Οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση ψαριών που έχουν υποστεί επαρκή ψύξη ή μαγείρεμα για την εξουδετέρωση των παρασίτων. Επιπλέον, η ενημέρωση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εστίασης σχετικά με τους κινδύνους και τις κατάλληλες πρακτικές επεξεργασίας είναι κρίσιμη για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.