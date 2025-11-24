Ένας στους δέκα ενήλικες στις ΗΠΑ έχει νοσήσει από καρκίνο

Σχεδόν ένας στους δέκα ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διαγνωστεί με καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Gallup που χρονολογούνται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνους έχουν μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, μαζί με την επίπτωση ορισμένων τύπου καρκίνου, όπως πχ ο καρκίνος του πνεύμονα. Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι τύποι καρκίνου, ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με την παχυσαρκία οι οποίοι έχουν σημειώσει αύξηση.

Τα στοιχεία της Gallup, που παρουσιάζονται σε μέσους όρους δύο ετών, δείχνουν αύξηση των ποσοστών διάγνωσης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής για αρκετά χρόνια, φτάνοντας σε νέο υψηλό επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα (24/11).

Το ποσοστό των ενηλίκων που δήλωσαν ότι είχαν διαγνωστεί με καρκίνο κυμάνθηκε στο 7% ή λίγο παραπάνω από το 2008-2009 έως το 2014-2015, πριν αρχίσει να αυξάνεται.

Η θετική πλευρά της «κακής» είδησης

Ωστόσο η φαινομενικά κακή είδηση έχει και μία θετική πλευρά καθώς ένας από τους λόγους που αυξάνονται τα ποσοστά καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής είναι – σύμφωνα με την Gallup- ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο μετά τη διάγνωση.

Όπως εξηγεί η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, παρόλο που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιβιώνουν από καρκίνο, οι φυλετικές και ασφαλιστικές ανισότητες μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση στη θεραπεία και να επηρεάσουν τα ποσοστά επιβίωσης.

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Gallup, oι ηλικιωμένοι Αμερικανοί έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά διαγνώσεων κατά τη διάρκεια της ζωής τους σε σύγκριση με τους νεότερους ενήλικες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο έχει αυξηθεί κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες από την περίοδο 2008-2009 έως το 2024-2025.

Όπως έδειξε η πιο πρόσφατη ανάλυση της Gallup το 21,5% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω είχαν ενημερωθεί από γιατρό ή νοσηλευτή ότι είχαν καρκίνο, σε σύγκριση με σχεδόν το 9% των ατόμων της επόμενης ηλικιακής ομάδας, 45 έως 64 ετών.

Ως μέρος μιας μακροχρόνιας τάσης γήρανσης στην Αμερική, ο ηλικιωμένος πληθυσμός της χώρας αυξάνεται, ενώ ο νεότερος πληθυσμός μειώνεται. Η προχωρημένη ηλικία, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου του NIH, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο καθώς τα ποσοστά εμφάνισης αυξάνονται όσο οι ασθενείς γερνούν.

Έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, μεταξύ των νεότερων ασθενών.

Οι άνδρες ξεπέρασαν τις γυναίκες σε διαγνώσεις καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής τους (9,8% έναντι 9,6%), με το ποσοστό των ανδρών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο να αυξάνεται κατά 3,6 μονάδες από τα στοιχεία της Gallup για το 2008-2009.

Η Gallup επισημαίνει το δυσανάλογο όφελος που αποκόμισαν οι άνδρες από τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνους όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και του προστάτη, λόγω της μείωσης των ποσοστών καπνίσματος και της ευρείας διάδοσης των εξετάσεων, αντίστοιχα.

Επιπτώσεις από τις περικοπές στην δημόσια υγεία

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μια χρονιά που η έρευνα στον τομέα της υγείας αντιμετώπισε μια σειρά περικοπών και διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς της δημόσιας υγείας, θα μπορούσαν να ανατρέψουν την επιστημονική πρόοδο.

Ο Χάρολντ Βίμερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, επαίνεσε τις προόδους στην έρευνα που έχουν αποτρέψει τον καρκίνο του πνεύμονα και έχουν αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης. Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του για τις περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.

«Το CDC διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, χρηματοδοτώντας προγράμματα για την πρόληψη του καπνίσματος και βοηθώντας τους ανθρώπους να το κόψουν, ενώ η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο NIH οδήγησε σε 73 νέες θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα μόνο την τελευταία δεκαετία», δήλωσε. «Οι περικοπές στα προγράμματα και την έρευνα είναι καταστροφικές».

Η ταυτότητα των ερευνών

Σημειώνεται ότι όλες οι έρευνες διεξήχθησαν σε τυχαία επιλεγμένους ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω που ζουν και στις 50 πολιτείες και στην Ουάσιγκτον. Οι εκτιμήσεις για το 2025 βασίζονται σε έρευνες που διεξήχθησαν στις 18-26 Φεβρουαρίου, 27 Μαΐου-4 Ιουνίου και 26 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου με 16.946 ερωτηθέντες στο πλαίσιο του Gallup Panel. Το περιθώριο σφάλματος δειγματοληψίας είναι περίπου ±0,5 ποσοστιαίες μονάδες με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

Με πληροφορίες από Axios.com, news.gallup.com

