Κίνα: Επίδειξη με drones μετατρέπεται σε «βροχή» φωτιάς και προκαλεί αναστάτωση - Βίντεο
Την Παρασκευή, εκατοντάδες ελαττωματικά drones απελευθέρωσαν πολύ νωρίς τις πυροτεχνικές συσκευές που μετέφεραν. Οι συσκευές έπεσαν ξαφνικά από τον ουρανό κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίδειξης πυροτεχνημάτων στο Λιουγιάνγκ, στη νοτιοανατολική Κίνα, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου.
Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μπάλες φωτιάς να πέφτουν από τον ουρανό και να χτυπούν εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί για την εκδήλωση, προκαλώντας ακόμη και φωτιά.
Σύμφωνα με τις αρχές, δεν τραυματίστηκε κανείς.
Το περιστατικό αναμφίβολα θα σημαδέψει την ιστορία της πόλης που θεωρείται η παγκόσμια πρωτεύουσα των πυροτεχνημάτων, όπου αυτή η παράδοση συνεχίζεται εδώ και περίπου 1.500 χρόνια.
Σύμφωνα με την εφημερίδα L'Indépendant, η Liuyang ειδικεύεται στην κατασκευή κροτίδων και πυροτεχνημάτων και αντιπροσωπεύει «το 60% της παγκόσμιας παραγωγής πυροτεχνημάτων».