Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

Ο πρώην «αστέρας» του NFL, Μαρκ Σάντσες, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο (04/10) στο κέντρο της Ιντιανάπολις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε το Fox Sports.

Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ινδιανάπολης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «αναταραχή σε σοκάκι» γύρω στις 12:30 το πρωί του Σαββάτου (19:30 ώρα Ελλάδος), αναφέροντας ότι ένα άτομο είχε μαχαιρωθεί και ένα άλλο είχε τραυματιστεί έξω από παμπ κοντά στη West Washington Street και τη North Senate Avenue, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WTHR.

Ο ύποπτος έχει συλληφθεί, σύμφωνα με το Μέσο ενημέρωσης.

Ο 38άχρονος πρώην άσος του NFL βρισκόταν στην Ιντιανάπολις προκειμένου να καλύψει ως σχολιαστής για το Fox Sports τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των Colts και των Raiders στο Lucas Oil Stadium.

Πριν αναλάβει θέση ως σχολιαστής, ο Σάντσες έπαιξε για 10 σεζόν στο NFL, κυρίως με τους New York Jets, αφού επιλέχθηκε 5ος στο Ντραφτ του 2009.

Ο Σάντσες παντρεύτηκε την ηθοποιό της σειράς Shameless, Πέρι Μάτφελντ, στο Μεξικό, την 28η Μαΐου 2023.