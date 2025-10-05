Μαρκ Σάντσεζ: Η πολυτάραχη ερωτική ζωή του «αστέρα» του NFL που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του NFL Μαρκ Σάντσεζ συνελήφθη με την κατηγορία της βιαιοπραγίας μετά από νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Ινδιανάπολης.

Ο 38χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και αθλητικός αναλυτής συνελήφθη σε τοπικό νοσοκομείο με την κατηγορία της βιαιοπραγίας με τραυματισμό, παράνομης εισόδου σε μηχανοκίνητο όχημα και επικίνδυνης μέθης, όλα πλημμελήματα, σύμφωνα με δήλωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ινδιανάπολης που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χρονικό

Η αστυνομία έλαβε κλήση γύρω στις 12:30 το πρωί του Σαββάτου (4/10) σε έναν δρόμο στο κέντρο της Ινδιανάπολης για δύο τραυματίες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Σάντσεζ.

Hours after it was revealed that Mark Sanchez was hospitalized following a stabbing incident on Saturday morning, he was arrested at the hospital later that afternoon. https://t.co/tPDO6W47VU — The Hollywood Reporter (@THR) October 5, 2025

Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στο βίαιο περιστατικό. Το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ινδιανάπολης εξέδωσε δελτίο στο οποίο ανακοίνωσε ότι στο περιστατικό εμπλέκονταν δύο ενήλικες άνδρες - ο ένας με κοψίματα και ο άλλος με μαχαιριές.

Ο Σάντσεζ παραμένει νοσηλευόμενος και δεν έχει μεταφερθεί στη φυλακή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ατζέντης του Σάντσεζ, Άντριου Κέσλερ, δήλωσε στο CBS News ότι ο Σάντσεζ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει σε νοσοκομείο. «Αυτό είναι πραγματικά το μόνο που ξέρω και μπορώ να πω», είπε.

Ο Σάντσεζ βρέθηκε στην Ινδιανάπολη για τον αγώνα «Colts vs. Raiders» στο Lucas Oil Stadium που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Marion για την απόφαση σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών.

Μπορεί να ήταν άσσος εντός γηπέδου, ωστόσο, οι επιτυχίες του Σάντσεζ ήταν πολλές και στην προσωπική του ζωή, με αρκετές διάσημες κρίες να έχουν βρεθεί στο πλευρό του, από την Εύα Λονγκόρια μέχρι την Κέιτ Άπτον.

Πέρι Μάτφελντ

Η Μάτφελντ άρχισε να βγαίνει με τον πρώην αστέρα του NFL το 2017 και αρραβωνιάστηκαν τον Μάιο του 2022.

Ο Σάντσεζ παντρεύτηκε την επί σειρά ετών φίλη του στις 28 Μαΐου 2023, μέσα σε ένα ιστορικό αποικιακό μοναστήρι στην Οαχάκα του Μεξικού.

«Το να πω ότι ήταν συγκινητικό είναι μεγάλη υποτίμηση. Δάκρυα χαράς, αγάπης και ευγνωμοσύνης που βρήκα μια τόσο απίστευτη σύντροφο ζωής», είχε πει ο Σάντσεζ στο «People» για τον γάμο τους.

Η ηθοποιός είναι γνωστή για τους ρόλους της σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Shameless» και το «In the Dark» του CW. Επίσης, πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά «Chad Powers» του Hulu μαζί με τον Glen Powell.

Η Πέρι Μάτφελντ / AP

Εύα Λονγκόρια

Το 2012, ο πρώην παίκτης των New York Jets είχε σχέση με την Εύα Λονγκόρια.

Η σταρ της σειράς «Desperate Housewives» επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του 2012, αφού τους είχαν απαθανατιστεί αρκετές φορές σε κοινές τους εξόδους. Ωστόσο, το ειδύλλιό τους δεν διήρκησε πολύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του 2012, με το TMZ να αναφέρει τότε ότι η ηθοποιός αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους λόγω της κακής διάθεσης του Σάντσεζ που σχετιζόταν με τα κακά αποτελέσματα της ομάδας του.

https://www.instagram.com/p/DPXEDDTAQFv/

Κέιτ Άπτον

Φημολογείται ότι ο Σάντσεζ είχε μια σύντομη σχέση με την Κέιτ Άπτον το 2011, αφού είχε θεαθεί αρκετές φορές να επισκέπτεται το διαμέρισμα του super model,

Το ειδύλλιό τους δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα, αλλά η Άπτον αναφέρθηκε χαριτολογώντας στη φημολογούμενη σχέση το 2012, όταν ρωτήθηκε αν ήταν ελεύθερη μετά την εμφάνισή της στο εξώφυλλο του Sports Illustrated με μαγιό.

«Εσύ τι νομίζεις;» απάντησε πειραχτικά. Φαίνεται ότι ο ακριβής λόγος για τον χωρισμό τους δεν επιβεβαιώθηκε.

https://www.instagram.com/p/C9lNvkKydJX/

Χέιντεν Πανετιέρ

Επίσης το 2011, φημολογήθηκε ότι ο Σάντσεζ είχε μια σύντομη σχέση με την Χέιντεν Πανέτιερ, αφού τους είδαν να περνούν χρόνο μαζί.

Ωστόσο, η σταρ του «Bring It On: All or Nothing» αρνήθηκε οποιαδήποτε ρομαντική σχέση με τον αθλητικό αναλυτή εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι ήταν «πολύ καλοί φίλοι».

«Ορκίζομαι ότι δεν βγαίνω καθόλου μαζί του. Ειλικρινά. Είμαι μεγάλη οπαδός των Jets και έγινα πολύ καλή φίλη με αυτόν και τους φίλους του», είχε πει στο Us Weekly.

«Πραγματικά, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πάντα ήμουν το κορίτσι που έχει πολλούς άντρες φίλους. Μου αρέσουν τα αθλήματα, οπότε έχουμε πολλά κοινά, αλλά όχι, σίγουρα 100% δεν βγαίνουμε».

Mark Sanchez’s dating history: From Eva Longoria to Kate Upton, meet his famous exes before wife Perry Mattfeld https://t.co/EbkZaypxOH pic.twitter.com/seBt9KQS0f — Page Six (@PageSix) October 4, 2025

Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ

Η Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ έβγαινε με τον Σάντσεζ το 2010, αλλά τελικά χώρισαν μετά από τρεις μήνες λόγω της απιστίας του ποδοσφαιριστή.

«Ήταν μια αμοιβαία απόφαση, αλλά η Τζέιμι-Λιν ήταν έτοιμη να προχωρήσει από τον Mark. Αυτός είναι 23 ετών και αποφασισμένος να αποδείξει ότι είναι περιζήτητος παίζοντας με πολλές γυναίκες, αλλά αυτή είναι 29 ετών και αναζητά μια πιο ώριμη και σταθερή σχέση», είπε μια πηγή στο Page Six για τον χωρισμό τους εκείνη την εποχή.

«Έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους. Η Jamie-Lynn επικεντρώνεται στην επιστροφή της στη Νέα Υόρκη για να πρωταγωνιστήσει στο έργο «Love, Loss and What I Wore» εκτός Μπρόντγουεϊ, ενώ αυτός πηγαίνει βόρεια για να προπονηθεί με τους Jets».

Χίλαρι Ρόντα

Ο Σάντσεζ άρχισε να βγαίνει με το μοντέλο Χίλαρι Ρόντα τον Μάιο του 2009, αφού συνεργάστηκαν σε μια φωτογράφιση για το περιοδικό GQ.

Ωστόσο, χώρισαν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, καθώς η Ρόντα είχε αρχίσει να βγαίνει με τον σταρ των Rangers, Σον Έιβερι.

Διαβάστε επίσης