Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Φόβοι για αντίποινα

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος αποδίδει η αστυνομία του Κεμπέκ τη δολοφονία του Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού ως «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε ένα καφέ μέρα μεσημέρι γεμάτο κόσμο, στο Λαβάλ του Καναδά.

Δύο άνδρες οπλισμένοι φαίνεται να μπαίνουν στο καφέ και να πυροβολούν τον 40χρονο, ενώ οι θαμώνες ξαπλώνουν στο πάτωμα σε μία προσπάθεια να σωθούν

#WATCH: Two men walked into a Starbucks in Laval this morning with a submachine gun and opened fire on organized crime figure "Bobby the Greek" and two of his gang members who were sitting with him pic.twitter.com/OMbNKwxcrO — MtlFlexTV (@mtlflextv) October 2, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Θεολόγου, 40 ετών, ήταν γνωστός για την εμπλοκή του σε διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς και ύποπτες διασυνδέσεις με πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών σε επιχειρήσεις του Λαβάλ.

This was the SHOOTING in Laval Quebec ?? at a Starbucks in broad daylight. People were literally drinking and others ordering a coffee. Does @SeanFraserMP think this is normal? Welcome to CANADA pic.twitter.com/BqQPbJd07S — Melissa ?? (@MelissaLMRogers) October 3, 2025

Ενεργούσε ως μεσίτης για εγκληματικές οργανώσεις, παραγγέλνοντας εμπρησμούς, πυροβολισμούς και δολοφονίες.

Η αστυνομία του Κεμπέκ βρίσκεται σε επιφυλακή για πιθανά αντίποινα.

Διαβάστε επίσης