Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Φόβοι για αντίποινα
Η αστυνομία του Κεμπέκ φοβάται τώρα αντίποινα για τη δολοφονία του 40χρονου
Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος αποδίδει η αστυνομία του Κεμπέκ τη δολοφονία του Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού ως «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε ένα καφέ μέρα μεσημέρι γεμάτο κόσμο, στο Λαβάλ του Καναδά.
Δύο άνδρες οπλισμένοι φαίνεται να μπαίνουν στο καφέ και να πυροβολούν τον 40χρονο, ενώ οι θαμώνες ξαπλώνουν στο πάτωμα σε μία προσπάθεια να σωθούν
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Θεολόγου, 40 ετών, ήταν γνωστός για την εμπλοκή του σε διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς και ύποπτες διασυνδέσεις με πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών σε επιχειρήσεις του Λαβάλ.
Ενεργούσε ως μεσίτης για εγκληματικές οργανώσεις, παραγγέλνοντας εμπρησμούς, πυροβολισμούς και δολοφονίες.
Η αστυνομία του Κεμπέκ βρίσκεται σε επιφυλακή για πιθανά αντίποινα.