Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης συνδυασμένης επίθεσης που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι εναντίον της περιοχής Λβιβ, η οποία συνορεύει άμεσα με την Πολωνία, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε αρκετούς πολιτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας στο Λβιβ και του παρακείμενου κατηχητικού κέντρου. Αυτό ανέφερε τη Δευτέρα η Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλησία.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην εκκλησία: παράθυρα και πόρτες έσπασαν, ενώ το νεκροτομείο και το καμπαναριό καταστράφηκαν ολοσχερώς.

«Θραύσματα κάλυψαν ολόκληρη την αυλή της εκκλησίας. Η ζημιά είναι εκτεταμένη. Η καρδιά μου πονάει ακόμα περισσότερο για το κατηχητικό κέντρο, όπου σπούδαζαν τα παιδιά μας», δήλωσε ο πατήρ Ρομάν Στεφανίβ, ιερέας της εκκλησίας.

«Κάθε πρωί, εγώ και ο γιος μου ερχόμασταν εδώ για μαθήματα. Τώρα το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Πολλά παράθυρα και πόρτες είναι σπασμένα, η στέγη έχει καταστραφεί. Τα παπούτσια των παιδιών είναι όλα καλυμμένα με θραύσματα γυαλιού...» λέει η Γιούλια Σέστακ, μητέρα ενός μαθητή στο σχολείο.

Ο Σεβασμιότατος Ιχόρ Βόζνιακ, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης Λβιβ της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας, κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν για τους νεκρούς και τους τραυματίες.

«Προσευχόμαστε για τις ψυχές των κεκοιμημένων, ώστε ο Κύριος να τους καλωσορίσει στη Βασιλεία Του και για την ίαση όλων των τραυματιών, ώστε ο Θεός να αγγίξει κάθε καρδιά και σώμα με τη θεραπευτική Του χάρη. Παρά τα πάντα, ευχαριστούμε τον Θεό για το δώρο της ζωής και τη δύναμη να υπομένουμε. Με τη βοήθεια του Θεού, θα ξαναχτίσουμε τα πάντα», τόνισε ο Μητροπολίτης.

Η ρωσική επίθεση στην περιοχή του Λβιβ διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες. Μια τετραμελής οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου ενός 15χρονου κοριτσιού, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από πύραυλο, οκτώ άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.