Τελικά με καθυστέρηση 12 ωρών ενημερώθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής - Έκανε πεζοπορία στα βουνά

Ο Αμερικανός ερευνητής Φρεντ Ράμσντελ, ένας από τους επιστήμονες που τιμήθηκαν χθες με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, ενημερώθηκε τελικά για τη βράβευσή του με μήνυμα, 12 ώρες αφού το είχε μάθει όλος ο κόσμος, καθώς έκανε πεζοπορία στη Μοντάνα.

Ο Ράμσντελ είπε στην εφημερίδα New York Times ότι χθες Δευτέρα ήταν η τελευταία ημέρα μιας εκδρομής τριών εβδομάδων στη φύση, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ και είχε βάλει το κινητό τηλέφωνό του σε «λειτουργία πτήσης». Η Επιτροπή Νόμπελ αρχικά και οι φίλοι του αργότερα προσπαθούσαν ματαίως να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ο ερευνητής έμαθε ότι τιμήθηκε με το περίβλεπτο βραβείο από τη σύζυγό του, που έλαβε ένα μήνυμα στο δικό της κινητό τηλέφωνο.

Ο Φρεντ Ράμσντελ προσπάθησε με τη σειρά του να επικοινωνήσει με τον Τόμας Πέρλμαν, τον γενικό γραμματέα της Επιτροπής Νόμπελ, όμως η ώρα ήταν ήδη πολύ περασμένη στη Σουηδία. Κατάφεραν εντέλει να μιλήσουν σήμερα το πρωί.

Τη Δευτέρα η Sonoma Biotherapeutics, η εταιρεία βιοτεχνολογίας του Ράμσντελ, ενημέρωσε ότι ο επιστήμονας «χαιρόταν τη ζωή του» καθώς έκανε διακοπές τριών εβδομάδων με τη σύζυγό του στο Αϊντάχο, το Γουαιόμινγκ και τη Μόντανα και βρισκόταν «εκτός δικτύου». Ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος και συνάδελφος του Ράμσντελ, καθώς επίσης και συνιδρυτής της εταιρείας, είπε ότι ούτε και εκείνος ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο Φρεντ Ράμσντελ μοιράστηκε το βραβείο με τη Μαίρη Μπράνκοου από το Σιάτλ της Ουάσινγκτον και τον Σίμον Σακαγκούτσι από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Εκτός από το χρυσό μετάλλιο και το δίπλωμά τους, οι νικητές θα λάβουν και χρηματικό βραβείο ύψους 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 1 εκατ. ευρώ).

Δυσκολίες στον εντοπισμό και της άλλης νικήτριας

Η επιτροπή Νόμπελ συνάντησε επίσης εμπόδιο στην προσπάθειά της να εντοπίσει την Μπράνκοου - και οι δύο ερευνητές εδρεύουν στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, η οποία απέχει εννέα ώρες από τη Στοκχόλμη - αλλά τελικά την εντόπισε. «Τους ζήτησα, αν έχουν την ευκαιρία, να με καλέσουν πίσω», δήλωσε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής Νόμπελ, στη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε τους νικητές.

Οι τρεις τους κέρδισαν το βραβείο για την έρευνα που εντόπισε τους «φύλακες ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα. Η εργασία τους αφορά την «περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό και έχει οδηγήσει σε ένα νέο πεδίο έρευνας και στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που τώρα αξιολογούνται σε κλινικές δοκιμές.

Ο Σακαγκούτσι, 74 ετών, έκανε το πρώτο σημαντικό εύρημα το 1995, ανακαλύπτοντας μια προηγουμένως άγνωστη κατηγορία ανοσοκυττάρων που προστατεύουν τον οργανισμό από αυτοάνοσα νοσήματα. Ο Μπράνκοου, γεννημένος το 1961 και νυν ανώτερος διευθυντής έργου στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ, και ο Ράμσντελ, ένας 64χρονος ανώτερος σύμβουλος στη Sonoma Biotherapeutics, έκαναν την άλλη σημαντική ανακάλυψη το 2001.

Όταν έψαχναν τους νικητές του Νόμπελ Οικονομικών

Το 2020, η επιτροπή των Νόμπελ αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τους νικητές του βραβείου Οικονομικών. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο του Μπομπ Γουίλσον στο Στάνφορντ στη μέση της νύχτας, το έκλεισε, οπότε η επιτροπή αναγκάστηκε να καλέσει τη σύζυγό του.

Όταν η επιτροπή δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ούτε με τον άλλον νικητή, τον Πολ Μίλγκρομ, ο Γουίλσον αναγκάστηκε να πάει να τον ξυπνήσει. Πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του Μίλγκρομ κατέγραψαν τη στιγμή που του ανακοινώθηκε η νίκη του με το Νόμπελ, στην οποία απάντησε «Αλήθεια; Ουάου».