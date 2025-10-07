Τουρκία: Συνελήφθη βουλευτής με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» - Η επίμαχη ανάρτηση

Ο πρώην βουλευτής του AKP στη Σμύρνη, Χουσεΐν Κοτζαμπιγίκ, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί ότι συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κοτζαμπιγίκ συνελήφθη στην Άγκυρα στο πλαίσιο έρευνας για «προσβολή του προέδρου» που ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Ο πρώην βουλευτής του AKP έκανε την ακόλουθη δήλωση στην πρώτη του δήλωση μετά την απόφαση:

«Κανείς δεν μπορεί να με φιμώσει βάζοντάς με στη φυλακή. Υπάρχουν δικαστές και εισαγγελείς σε αυτή τη χώρα που δεν αναγνωρίζουν το Σύνταγμα. Θα αγωνιστούμε σκληρότερα από ποτέ για ένα συνταγματικό και δημοκρατικό κράτος που διέπεται από το κράτος δικαίου, για τη χώρα μας και το έθνος μας. Θα ήταν χειρότερα αν δεν είχα συλληφθεί ούτως ή άλλως. Αυτό είναι ένα παράσημο τιμής για μένα».

Ο Κοτζαμπιγίκ κοινοποίησε την ακόλουθη ανάρτηση στις 19 Μαρτίου, την ημέρα που συνελήφθη ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου:

«Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν... από εδώ θα ερχόσουν; Πολεμήσαμε για αυτά τα πράγματα; Σερνόμασταν χρόνια στα δικαστήρια γι' αυτό; Στην πραγματικότητα έστησες πραξικόπημα εναντίον του εαυτού σου και δεν έχεις ιδέα!»

Τρεις ημέρες μετά την ανάρτηση, στις 22 Μαρτίου, ο Κοτζαμπιγίκ παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΑΚΡ με αίτημα οριστικής διαγραφής και διαγράφηκε από το κόμμα στις 26 Μαρτίου.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες, ο Κοτζαμπιγίκ έκανε εντυπωσιακές δηλώσεις σχετικά με τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια της θητείας του στις τάξεις του ΑΚΡ.

Ο Κοτζαμπιγίκ είχε πει: «Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης δίνει κάτι σε όλους. Το έδωσαν και σε μένα. Έκαναν τη γυναίκα μου κυβερνήτη. Τότε, δύο υπουργοί με πήραν τηλέφωνο και αστειεύτηκαν: "Σε κάναμε πλάκα". Το πήραν πίσω επειδή είχα αντίρρηση για ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το σύστημα. Γι' αυτό σιωπούν».