Γάζα ώρα μηδέν: Η λίστα της φρίκης με τα νεκρά παιδιά του πολέμου - 18.457 θύματα κάτω των 18 ετών

Η λίστα από τις υγειονομικές Αρχές της Γάζας δεν είναι πλήρης, καθώς δεν περιλαμβάνει τους χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και τα πολλά έμμεσα θύματα του πολέμου, διευκρινίζει ο Guardian.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου πάντως, στον επίσημο κατάλογο των Παλαιστινίων θυμάτων του πολέμου του Ισραήλ υπήρχαν 18.457 παιδιά. Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, αυτό σημαίνει οτι βόμβες, σφαίρες και οβίδες σκοτώνουν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι κάθε ώρα κάθε μέρας.

Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι δεν κατανέμονται τόσο ομοιόμορφα. Αδέλφια, ξαδέρφια και συμμαθητές στο παιχνίδι συχνά σκοτώνονται μαζί, από αεροπορική επιδρομή ή οβίδα πυροβολικού. Ακόμη και παιδιά που πυροβολούνται από ελεύθερους σκοπευτές μεταφέρονται μερικές φορές σε νοσοκομεία σε ομάδες, λένε οι γιατροί.

Μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των νεκρών πολέμου που οι σοροί τους έχουν συλλεχθεί και ταυτοποιηθεί πριν από την ταφή. Ο κατάλογος των θυμάτων που τηρείται από τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα αναγνωρίζεται ως έγκυρος από τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και τον στρατό του Ισραήλ, αν και οι Ισραηλινοί πολιτικοί προσπαθούν συχνά να τον απορρίψουν.

Οι αυστηροί κανόνες ωστόσο που διασφαλίζουν την αξιοπιστία του σημαίνουν επίσης ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει την πλήρη κλίμακα της τραγωδίας που προκλήθηκε στα παιδιά της Γάζας και τις οικογένειές τους. Από τον επίσημο αριθμό λείπουν τα χιλιάδες θύματα που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και τα πολλά έμμεσα θύματα του πολέμου. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ έχει δημιουργήσει θανατηφόρες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καθαρό νερό και καύσιμα.

Η πείνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 150 παιδιά. Η έλλειψη καθαρού νερού, βασικών φαρμάκων όπως αντιβιοτικά και ιατρικής περίθαλψης για ασθένειες όπως ο καρκίνος έχουν προκαλέσει πολύ περισσότερους θανάτους, τους οποίους οι υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν μπορούν να μετρήσουν όσο συνεχίζονται οι μάχες.

To 31% των νεκρών της Γάζας είναι παιδιά Guardian

Πολλά από τα παιδιά που επέζησαν από επιθέσεις έχουν τραύματα που αλλάζουν τη ζωή τους. Περισσότερα από 40.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η Γάζα φιλοξενεί πλέον περισσότερα ακρωτηριασμένα παιδιά από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο.

Ομάδες προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελετητές της γενοκτονίας, διεθνείς πολιτικοί και μια επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενες στοιχεία όπως μαζικές δολοφονίες αμάχων. Οι θάνατοι παιδιών επισκιάζουν εκείνους που προκλήθηκαν από τις συγκρούσεις στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη και την ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 2008, η επιχείρηση «Συμπαγές Μολύβι» του Ισραήλ σκότωσε 345 παιδιά στη Γάζα σε διάστημα 22 ημερών, δείχνουν στατιστικά στοιχεία από την ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’tselem. Το 2014, οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 548 παιδιά σε διάστημα 50 ημερών της επιχείρησης «Προστατευτική Αιχμή».

Στο Ιράκ, κατά την 15ετή περίοδο που περιλάμβανε την άνοδο και την καταστροφή του «χαλιφάτου» του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ 2008 και 2022, ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε 3.119 θανάτους παιδιών σε πόλεμο.

«Συνολικά, είναι σαφές ότι τα παιδιά στη Γάζα βιώνουν μια από τις πιο σοβαρές καταστάσεις έκθεσης που έχουμε καταγράψει τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε η Gudrun Østby, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO), το οποίο παρακολουθεί τον παγκόσμιο αντίκτυπο των πολέμων. Όλα τα παιδιά στη Γάζα εκτίθενται σε «ακραία ένταση σύγκρουσης», μια μέτρηση που το PRIO ορίζει ως το να ζουν λιγότερο από 50 χιλιόμετρα μακριά από γεγονότα όπου τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μάχες σε ένα μόνο έτος.

Η πιο αιματηρή περίοδος του εμφυλίου πολέμου της Συρίας, η οποία ξεκίνησε το 2011, προσφέρει κάποια σύγκριση. «[Στη Συρία] κάθε χρόνο από το 2012 έως το 2015, περισσότερα από τα μισά παιδιά ζούσαν σε κοντινή απόσταση από ακραία γεγονότα σύγκρουσης», δήλωσε η Østby.

Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέγραψε περισσότερα από 19.000 παιδιά που σκοτώθηκαν τα πρώτα τέσσερα χρόνια της σύγκρουσης. Ο πληθυσμός της Συρίας στην αρχή αυτού του πολέμου ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Γάζας το 2023.

1 στα 50 παιδιά που ζούσαν στη Γάζα έχει σκοτωθεί

Περίπου ένα στα 50 παιδιά που ζούσαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο έχει σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children. Οι στρατηγοί και οι στρατιώτες του Ισραήλ γνωρίζουν ότι σκοτώνουν μεγάλο αριθμό παιδιών. Ο πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών για μεγάλο μέρος του πολέμου δήλωσε ότι «δεν έχει πλέον σημασία» αν υπάρχουν παιδιά μεταξύ των νεκρών.

Ορισμένοι πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι τα παιδιά είναι νόμιμοι στόχοι επειδή χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες και η φράση «κανένας αθώος στη Γάζα» έχει γίνει πιο συνηθισμένη στο Ισραήλ. Οι ιστορίες τους συγκλονίζουν.

Ρακάν: 23 Μαΐου 2025, 10 ετών

Ο Ρακάν ζούσε στη Χαν Γιουνίς με τους γονείς του, Αλάα και Χαμντί, οι οποίοι ήταν και οι δύο γιατροί, και τα εννέα αδέρφια του. Συνάδελφοι και φίλοι δήλωσαν ότι τα παιδιά είχαν αιγυπτιακή υπηκοότητα και ότι η οικογένεια σχεδίαζε να φύγει για την Αίγυπτο και να εγγράψουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο του Καΐρου. Το πρωί του θανάτου του Ρακάν, η Αλάα είχε φύγει από το σπίτι για να πάει να εργαστεί ως παιδίατρος στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ.

Λίγες ώρες αργότερα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το σπίτι τους, σκοτώνοντας τον Ρακάν και οκτώ από τα αδέρφια του και τραυματίζοντας σοβαρά έναν από τους αδελφούς του και τον πατέρα του. Ο Χαμντί, ο πατέρας του, πέθανε λίγες μέρες αργότερα από τα τραύματά του. «Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι αυτοί που σκοτώθηκαν δεν είναι απλώς ονόματα στο χαρτί», δήλωσε ο συνάδελφος της Αλάα στο συγκρότημα Νάσερ, Δρ. Αχμέντ αλ-Φάρα.

Γιακίν: 23 Μαΐου 2025, 12 ετών

Η Γιακίν, η νεότερη influencer της Γάζας, προσέφερε πρακτικές συμβουλές επιβίωσης για την καθημερινή ζωή υπό βομβαρδισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως συμβουλές για το πώς να μαγειρεύουν με αυτοσχέδιες μεθόδους όταν δεν υπήρχε βενζίνη. Έπαιξε ενεργό ρόλο στην συλλογικότητα Ouena, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τη Γάζα που είναι αφιερωμένος στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις, έγραψε: «Σήμερα ήταν μια μέρα χαράς για τα ορφανά της Γάζας - τους δίναμε καινούργια ρούχα για να φέρουμε λίγη ευτυχία». Σκοτώθηκε μετά από μια σειρά σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν το σπίτι όπου ζούσε με την οικογένειά της στο Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Γάζα. Το σώμα της, κομματιασμένο από τον βομβαρδισμό, ανασύρθηκε κάτω από τα ερείπια.

Λάνα: 12 Ιουλίου 2025, 10 ετών

Οι γονείς της Λάνα σπάνια χρησιμοποιούσαν το πραγματικό της όνομα, προτιμώντας το παρατσούκλι Λούλου, που σημαίνει μαργαριτάρι, επειδή απέπνεε την απαλή λάμψη που έφερνε στην οικογενειακή ζωή. «Είχε μια τόσο χαρούμενη προσωπικότητα και μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη», είπε η μητέρα της Χέμπα.

Η Λούλου περίμενε δίπλα σε έναν σταθμό διανομής νερού, κρατώντας δοχεία και κουβάδες, με τον εννιάχρονο αδελφό της Καράμ, όταν αυτός βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ. Πέθαναν ακαριαία, διαμελισμένοι από τη δύναμη της έκρηξης και παραμορφώθηκαν τόσο πολύ, που ο πατέρας τους Άσραφ δεν επέτρεψε στη σύζυγό του να δει τα σώματά τους.

Χίντι Ραμί Ιγιάντ Αζάμπ: 29 Iανουαρίου 2024, 5 ετών

«Φοβάμαι τόσο πολύ, σας παρακαλώ ελάτε», ήταν τα τελευταία λόγια που είπε η Χιντ σε τηλεφωνική κλήση προς τους διασώστες, αφού το αυτοκίνητο της οικογένειάς της δέχτηκε πυρά στην πόλη της Γάζας, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν πλησιάζοντας τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο θείος, η θεία και τρία ξαδέρφια της Χιντ σκοτώθηκαν αρχικά.

Η Χιντ και μια άλλη ξαδέρφη της, η 15χρονη Λαγιάν, επέζησαν και επικοινώνησαν με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Η Λαγιάν σκοτώθηκε επίσης αργότερα, έχοντας κάνει η ίδια μια οδυνηρή έκκληση για βοήθεια. «Μας πυροβολούν. Το τανκ είναι ακριβώς δίπλα μου. Είμαστε στο αυτοκίνητο, το τανκ είναι ακριβώς δίπλα μας», ούρλιαξε η Λαγιάν σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω έντονων πυροβολισμών στο παρασκήνιο, πριν η ίδια σωπάσει για πάντα και σταματήσουν οι πυροβολισμοί.

Η Χιντ έμεινε ακινητοποιημένη στο όχημα για ώρες μιλώντας στο τηλέφωνο, περιτριγυρισμένη από τους νεκρούς συγγενείς της, καθώς οι διασώστες προσπαθούσαν να τη σώσουν. Η ομάδα διάσωσης τελικά έφτασε στην περιοχή, αλλά η επαφή χάθηκε μαζί τους και με την Χιντ. Η Χιντ και οι διασώστες βρέθηκαν αργότερα επίσης νεκροί. Μια έρευνα της Forensic Architecture κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα ισραηλινό τανκ πιθανότατα είχε ρίξει 335 βολές στο αυτοκίνητο.