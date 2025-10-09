Με τον Ιλχάμ Αλίεφ συναντήθηκε ο Πούτιν

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών είχαν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την πτώση της πτήσης 8243 της Azerbaijan Airlines εξαιτίας πληγμάτων της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας τον Δεκέμβριο του 2024. 

Με τον Ιλχάμ Αλίεφ συναντήθηκε ο Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Πέμπτη (09/10) με τον Αζέρο ομόλογό του, Ίλχαμ Αλίεφ, στην Ντουσάμπε του Τατζικιστάν.

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική συνάντησή τους από τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνε με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύντομες επαφές μεταξύ των δύο ηγετών έλαβαν χώρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Κίνα τον Σεπτέμβριο. Όπως σημείωσε ο Πούτιν, οι ηγέτες κατάφεραν να ανταλλάξουν «μερικά λόγια». Ωστόσο, η τελευταία πλήρης συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο περιθώριο μιας συνάντησης του Συμβουλίου των Αρχηγών των κρατών μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ).

Στις 7 Οκτωβρίου 2025, ο Αλίεφ ευχήθηκε προσωπικά στον Πούτιν για τα γενέθλιά του μέσω τηλεφώνου, τερματίζοντας μια σιωπή έξι μηνών μεταξύ των δύο, αναφέρει το TASS.

Το Μπακού έκτοτε είχε προχωρήσει σε μία εμβάθυνση της συνεργασίας του με την Ουάσινγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ, φτάνοντας σε ειρηνευτική συμφωνία με την Αρμενία για τον πόλεμο δεκαετιών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στις 8 Αυγούστου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, δεξιά, και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών του Καυκάσου, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Πούτιν ανέφερε την προηγούμενη συγγνώμη του για την τραγωδία και εξέφρασε τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer E190 συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια μιας αναγκαστικής προσγείωσης στο Ακτάου του Καζακστάν, στις ανατολικές ακτές της Κασπίας θάλασσας, και κόστισε τη ζωή σε 38 άτομα. Το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από έναν ρωσικό πύραυλο αεράμυνας Pantsir-S.

