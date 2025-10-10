Λετίσια Τζέιμς: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

Μια εισαγγελέας που επέλεξε ο Nτόναλντ Τραμπ απήγγειλε χθες κατηγορίες σε βάρος της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, για τραπεζική απάτη και ψευδείς δηλώσεις αφού ο πρόεδρος ζήτησε δημόσια να της απαγγελθούν κατηγορίες. Η Τζέιμς, η οποία ηγήθηκε μιας έρευνας για αστική απάτη εναντίον του Τραμπ το 2023, κατηγορήθηκε για τραπεζική απάτη στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι εισαγγελείς την κατηγορούν για φερόμενη τραπεζική απάτη και για ψευδείς δηλώσεις σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετικά με ένα στεγαστικό δάνειο για ένα σπίτι στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, αναφέρουν τα έγγραφα.

Σε δήλωσή της, η Τζέιμς κατηγόρησε τον πρόεδρο - ο οποίος πρόσφατα πίεσε δημόσια τους εισαγγελείς να απαγγείλουν ποινικές κατηγορίες εναντίον της - για «απελπισμένη εργαλειοποίηση του δικαστικού μας συστήματος». «Αναγκάζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να κάνουν ό,τι τους ζητάει, όλα αυτά επειδή έκανα τη δουλειά μου ως γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης», είπε. «Αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και οι δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του προέδρου καθιστούν σαφές ότι ο μόνος στόχος του είναι η πολιτική τιμωρία με κάθε κόστος».

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ στην οποία ανατέθηκε η υπόθεση, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι η υπόθεση απέδειξε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». «Οι κατηγορίες σε αυτή την υπόθεση αντιπροσωπεύουν εκ προθέσεως, εγκληματικές πράξεις και τεράστιες παραβιάσεις της εμπιστοσύνης του κοινού», είπε. «Τα γεγονότα και ο νόμος σε αυτή την υπόθεση είναι σαφή και θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο Τραμπ διόρισε τη Χάλιγκαν, πρώην προσωπική του δικηγόρο, για να επιβλέψει την υπόθεση μετά την παραίτηση ενός άλλου εισαγγελέα των ΗΠΑ, του Έρικ Σίμπερτ. Ο Σίμπερτ φέρεται να απομακρύνθηκε αφού είπε στο υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν είχε βρει επαρκή στοιχεία για να απαγγείλει κατηγορίες στη Τζέιμς. Η πρώτη εμφάνιση της Τζέιμς στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Νόρφολκ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Τζέιμς αγόρασε ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων στο Νόρφολκ χρησιμοποιώντας στεγαστικό δάνειο που απαιτούσε να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως δευτερεύουσα κατοικία της και δεν επέτρεπε την κοινή ιδιοκτησία ή την «χρονομεριστική μίσθωση» του σπιτιού.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι το ακίνητο «δεν κατεχόταν ή δεν χρησιμοποιούνταν» από την Τζέιμς ως δευτερεύουσα κατοικία, αλλά αντ' αυτού «χρησιμοποιήθηκε ως επενδυτικό ακίνητο ενοικίασης», το οποίο ενοικιαζόταν σε μια τριμελή οικογένεια.

Η «παραπλανητική δήλωση» επέτρεψε στον Τζέιμς να λάβει ευνοϊκούς όρους δανείου που δεν θα ήταν διαθέσιμοι για επενδυτικό ακίνητο, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Η Χάλιγκαν δήλωσε ότι, εάν καταδικαστεί, η Τζέιμς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών ανά κατηγορία και πρόστιμο έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε κατηγορία.

Ο δικηγόρος της Τζέιμς, Άμπε Λόουελ, δήλωσε: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι που αυτή η υπόθεση καθοδηγείται από την επιθυμία του προέδρου Τραμπ για εκδίκηση».

Ο Τραμπ κάλεσε τον περασμένο μήνα την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, η οποία ηγείται του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ασκήσει δίωξη στους πολιτικούς του αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένου του Τζέιμς. «Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο, σκοτώνει τη φήμη και την αξιοπιστία μας», έγραψε.

Η Τζέιμς ήταν ένας από τους αρκετούς αντιπάλους του Τραμπ που κατονομάστηκαν σε αυτή την ανάρτηση. Κάλεσε επίσης τη Μπόντι να διερευνήσει τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ο οποίος κατηγορήθηκε ποινικά λίγο μετά την ανάρτηση. Δήλωσε αθώος την Τετάρτη, αφού κατηγορήθηκε για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται επίσης να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, και τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ.

Στην υπόθεση αστικής απάτης που κίνησε η Τζέιμς, ο Τραμπ κρίθηκε υπεύθυνος για παραποίηση αρχείων για να εξασφαλίσει καλύτερες συμφωνίες δανείου, οδηγώντας σε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ποινή απορρίφθηκε από εφετείο, το οποίο χαρακτήρισε το πρόστιμο υπερβολικό, αν και επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ ήταν υπεύθυνος για απάτη.

Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης, ο Τραμπ επιτέθηκε συχνά στην Τζέιμς έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, κατηγορώντας την ότι διεξήγαγε «πολιτικό κυνήγι μαγισσών» εναντίον του. Η Τζέιμς είπε ότι τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι ο Τραμπ «δεν ήταν υπεράνω του νόμου». Η Τζέιμς δήλωσε την Πέμπτη ότι στηρίζει την αγωγή του γραφείου της εναντίον του Τραμπ.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι το κατηγορητήριο κατά της Τζέιμς «δεν είναι τίποτα λιγότερο από όπλα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει όσους θεωρούν τους ισχυρούς υπόλογους». Η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών της Νέας Υόρκης και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών το χαρακτήρισαν «το τελευταίο σε μια μακρά λίστα θρασύτατων καταχρήσεων εξουσίας από τον Πρόεδρο Τραμπ».

Διαβάστε επίσης