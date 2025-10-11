Περού: Διαβεβαιώνει ότι δεν θα καταφύγει στο εξωτερικό η πρώην πρόεδρος της χώρας

Η απομακρυνθείσα πρώην πρόεδρος Dina Boluarte, αριστερά, μιλάει στα μέσα ενημέρωσης δίπλα στον δικηγόρο της Juan Portugal, δεξιά, μπροστά από το σπίτι της στη Λίμα του Περού, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. (AP Photo/Elvis Salgado)

Η μέχρι χθες πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε, που παύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από το Κογκρέσο, διέψευσε πως έχει οποιαδήποτε πρόθεση να ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα, καθώς είναι αντιμέτωπη με έρευνες της δικαιοσύνης για τουλάχιστον δυο ποινικά αδικήματα.

Η πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, εμφανίστηκε μπροστά στο σπίτι της, σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας, για να διαψεύσει φήμες που κυκλοφόρησαν στον Τύπο πως επιδιώκει να ζητήσει άσυλο σε χώρα του εξωτερικού.

«Δημοσιεύματα ανέφεραν (...) ότι ζήτησα να μου δοθεί άσυλο. Δεν είναι αληθές», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

