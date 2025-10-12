Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην ανατολική ουκρανία

Στρατιώτες προετοιμάζουν ένα drone «Kazhan» στην πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Chasiv Yar, στην περιοχή Donetsk της Ουκρανίας, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. (Oleg Petrasiuk/24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας μέσω AP)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Kοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονιέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω facebook το βράδυ του Σαββάτου.

Τέσσερις ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο. Σύμφωνα με τον Χορμπούνοφ, ένας ακόμη κάτοικος υπέστη ελαφρά τραύματα από δεύτερη βόμβα που έπληξε την περιοχή. Εννέα σπίτια υπέστησαν ζημιές.

BREAKING:



Ukraine launches a major drone swarm attack against Russian targets in the Donetsk region pic.twitter.com/B75a6YwRxR — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2025

Η Κοσταντίνιφκα βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο και έχει δεχθεί επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου. Μεγάλο μέρος της πόλης έχει ήδη καταστραφεί, με τις τοπικές αρχές να μιλούν για συνεχή απώλεια υποδομών και κατοικιών.

