Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το ρεύμα σε περισσότερους από 800.000 κατοίκους στο Κίεβο

Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερους από 800.000 κατοίκους του Κιέβου, μια μέρα μετά τις μεγάλες επιθέσεις της Ρωσίας στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, δήλωσε το Σάββατο ότι «οι κύριες εργασίες για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είχαν ολοκληρωθεί, αλλά ότι ορισμένες τοπικές διακοπές ρεύματος εξακολουθούσαν να επηρεάζουν την ουκρανική πρωτεύουσα μετά τις μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας την Παρασκευή».

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους τραυμάτισαν τουλάχιστον 20 άτομα στο Κίεβο, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Ουκρανία νωρίς την Παρασκευή.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, χαρακτήρισε την επίθεση ως «μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρωμένες επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής της χώρας μας».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν τον ουκρανικό στρατό. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις αυτές, αλλά ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal και drone.

Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασικό στόχο επιθέσεων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

Διαβάστε επίσης