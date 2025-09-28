Ζελένσκι: Το Κίεβο χτυπήθηκε από τη Μόσχα σε μια «βίαιη επίθεση» που διήρκεσε 12 ώρες

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 600 drones και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία που διήρκησε 12 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, και ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 12χρονο κορίτσι.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απαίσια αυτή επίθεση» προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ατόμων στην περιοχή Ζαπορίζια, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει τα πυρά και δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει ότι «η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει». Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το Κίεβο δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου πριν από τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητους παρατηρητές, εκατοντάδες drones και πύραυλοι στόχευσαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και θύματα μεταξύ αμάχων.

Ο Ζελένσκι είπε ότι πολλά από τα βλήματα είχαν ως στόχο το Κίεβο, όπου το Ινστιτούτο Καρδιολογίας υπέστη ζημιές. Στόχος ήταν επίσης ένα εργοστάσιο αρτοποιίας, ένα εργοστάσιο καουτσούκ για αυτοκίνητα, καθώς και πολυκατοικίες και υποδομές πολιτών, είπε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι χτυπήθηκαν επίσης οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ και Οδησσός.

Russian attack on Kyiv killed 4 and injured 27 more this night.



Rescue workers continue to search for people who may be under the rubble.



Several other regions of Ukraine have been under Russian missile and drone attack, as well.



?: This is Kyiv today pic.twitter.com/lirE7aGtyS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

One of the destroyed streets of Kyiv today. The search for people trapped under the rubble in their own homes continues. The russians are simply monsters. This inhuman cruelty inflicted on the peaceful citizens of Ukraine! pic.twitter.com/xTxJT6jd4P — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 28, 2025

Time to wake up, and we still haven’t slept.



Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.



Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.



Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager?? (@NAFOvoyager) September 28, 2025

Ο περιφερειάρχης του Σούμι είπε ότι ένας 59χρονος άνδρας είχε σκοτωθεί σε επιθέσεις την προηγούμενη μέρα. Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, είπε ότι τα τρία παιδιά που τραυματίστηκαν ήταν δύο αγόρια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και ένα κορίτσι εννέα ετών. Ένα αγόρι τραυματίστηκε από έκρηξη, ενώ το άλλο υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, είπε. Και τα δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Αυτή η άνανδρη επίθεση έλαβε χώρα στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και έτσι δηλώνει η Ρωσία την πραγματική της θέση», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την υποστήριξή του στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και στο κάλεσμά του προς τους ευρωπαίους συμμάχους να περιορίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.