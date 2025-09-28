Ζελένσκι: Το Κίεβο χτυπήθηκε από τη Μόσχα σε μια «βίαιη επίθεση» που διήρκεσε 12 ώρες
Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το Κίεβο δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου πριν από τρεισήμισι χρόνια
Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 600 drones και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία που διήρκησε 12 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, και ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 12χρονο κορίτσι.
Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απαίσια αυτή επίθεση» προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ατόμων στην περιοχή Ζαπορίζια, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει τα πυρά και δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει ότι «η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει». Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση.
Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το Κίεβο δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου πριν από τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητους παρατηρητές, εκατοντάδες drones και πύραυλοι στόχευσαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και θύματα μεταξύ αμάχων.
Ο Ζελένσκι είπε ότι πολλά από τα βλήματα είχαν ως στόχο το Κίεβο, όπου το Ινστιτούτο Καρδιολογίας υπέστη ζημιές. Στόχος ήταν επίσης ένα εργοστάσιο αρτοποιίας, ένα εργοστάσιο καουτσούκ για αυτοκίνητα, καθώς και πολυκατοικίες και υποδομές πολιτών, είπε.
Ο Ζελένσκι είπε ότι χτυπήθηκαν επίσης οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ και Οδησσός.
Ο περιφερειάρχης του Σούμι είπε ότι ένας 59χρονος άνδρας είχε σκοτωθεί σε επιθέσεις την προηγούμενη μέρα. Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, είπε ότι τα τρία παιδιά που τραυματίστηκαν ήταν δύο αγόρια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και ένα κορίτσι εννέα ετών. Ένα αγόρι τραυματίστηκε από έκρηξη, ενώ το άλλο υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, είπε. Και τα δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
«Αυτή η άνανδρη επίθεση έλαβε χώρα στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και έτσι δηλώνει η Ρωσία την πραγματική της θέση», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο Ζελένσκι επανέλαβε την υποστήριξή του στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και στο κάλεσμά του προς τους ευρωπαίους συμμάχους να περιορίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.