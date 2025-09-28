Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

Η Ουκρανία βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 υπό μια από τις πιο έντονες ρωσικές επιθέσεις, με στόχο κυρίως το Κίεβο, σε μια επίδειξη κλιμάκωσης της στρατιωτικής έντασης από τη Μόσχα.

Η πρωτεύουσα δέχθηκε μαζικούς βομβαρδισμούς, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, περιλαμβανομένης της Ζαπορίζιας.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το Κίεβο δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου πριν από τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητους παρατηρητές, εκατοντάδες drones και πύραυλοι στόχευσαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και θύματα μεταξύ αμάχων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ανέφερε σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση drones και πυραύλων που προκάλεσαν καταστροφές και τραυματισμούς αμάχων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακουγόταν συνεχώς ο ήχος αντιαεροπορικών πυρών, ενώ η επίθεση συνεχίστηκε και το πρωί. Πολλοί κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο στους σταθμούς του Μετρό, καθώς οι προειδοποιήσεις για αεροπορικό συναγερμό παρέμειναν σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, με πέντε να νοσηλεύονται. Παράλληλα, η πόλη της Ζαπορίζια υπέστη πολλαπλές επιθέσεις, με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ να αναφέρει ότι η περιοχή δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν.

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως συνδυασμένες ενέργειες με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ένταση από πλευράς Ρωσίας. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται σε μια περίοδο που η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει ήδη διαρκέσει πάνω από τρεισήμισι χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών.