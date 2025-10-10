Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωρίς φως και νερό μεγάλο μέρος του Κιέβου μετά από ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε μεγάλα τμήματα του Κιέβου. Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ οι κάτοικοι στις ανατολικές περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι και αντιμετώπισαν προβλήματα στην παροχή νερού, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Εν τω μεταξύ, ένα επτάχρονο παιδί σκοτώθηκε σε ξεχωριστή ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής αρχής της Ουκρανίας.

⚡️ Total blackout in Kiev after Russian strikes on critical infrastructure

Η Μόσχα έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί να «δημιουργήσει χάος και να ασκήσει ψυχολογική πίεση».

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χρίντσουκ δήλωσε ότι η Ρωσία «προκάλεσε μια μαζική επίθεση» σε εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας (9/10), προσθέτοντας ότι συνεργεία επισκευής εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ένα κύμα επιθέσεων έπληξε τις ενεργειακές υποδομές και τα πολυκατοικίες στο Κίεβο. Πέντε από τους εννέα τραυματίες στις επιθέσεις στην πρωτεύουσα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Κλίτσκο.

There are water supply interruptions throughout the capital of Ukraine.



The video shows a blackout on the right and left banks in Kiev after a massive attack on the thermal power plant.



Οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες πυροσβεστών που σβήνουν φωτιές σε ένα 10όροφο κτίριο .Ο Ιβάν Φεντόροφ, περιφερειακός επικεφαλής της Ζαπορίζια, δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε έντονες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα επτάχρονο παιδί πέθανε και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις ακολουθούν νύχτες αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, τμήματα της οποίας ελέγχει επί του παρόντος η Ρωσία. Όλη η Ουκρανία βρίσκεται σε επιφυλακή για επιθέσεις με πυραύλους Kinzhal, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Russia launched a massive overnight attack on Ukraine’s energy infrastructure.



Parts of Kyiv were left without power after ballistic missiles and drones targeted the capital’s CHP plant.



In Sumy region, emergency blackout schedules were introduced.



In Zaporizhzhia, the… pic.twitter.com/wTPcux6IFK — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2025

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι η Ρωσία προσπαθεί σκόπιμα να κατεδαφίσει το ενεργειακό δίκτυο της χώρας, με τις επιθέσεις να έχουν ήδη διαταράξει τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Είπε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι αρχές προετοιμάζονται για περαιτέρω επιθέσεις.