Καλιφόρνια: Ήρωες οδηγοί έσωσαν γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί κάτω από ελικόπτερο που συνετρίβη

Όταν ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν στο αεροσκάφος. Ένα από αυτά ήταν μια νοσοκόμα, η οποία είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αεροσκάφος. Χάρη σε κάποιους ήρωες οδηγούς, όμως, οι οποίοι την απεγκλώβισαν, η ζωή της σώθηκε.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη (7/10) λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν το ελικόπτερο επέστρεφε στο σημείο από όπου είχε απογειωθεί αφού είχε μεταφέρει έναν ασθενή σε τοπικό νοσοκομείο. Ξαφνικά, το ελικόπτερο έβγαλε ένδειξη «έκτακτης ανάγκης» και συνετρίβη, δήλωσε ο Τζάστιν Σίλβια, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σακραμέντο.

01 04 Αστυνομικοί στέκονται κοντά στα συντρίμμια ενός ελικοπτέρου που συνετρίβη στην εθνική οδό 50 με κατεύθυνση ανατολικά στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025. Πηγή: AP 02 04 Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο 50 τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Πηγή: FR172193 AP 03 04 Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο 50 τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Πηγή: AP 04 04 Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο 50 τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Πηγή: AP

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να έχουν βγει από τα οχήματα τους για να δουν αν μπορούσαν να βοηθήσουν με κάποιον τρόπο.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, κατάφεραν να σηκώσουν τη μία πλευρά του ελικοπτέρου, απελευθερώνοντας την γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αεροσκάφος, την ώρα που έφταναν στο σημείο οι διασώστες.

Ο Kenneth De Crescenzo ήταν ένας από τους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Όταν έπεφτε, το κοίταξα και είπα: "Αυτό δεν είναι καλό", αλλά όταν χρειάστηκε, όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν», είπε ο De Crescenzo στον τοπικό σταθμό KXTV.

«Χρειάστηκε όλη η δύναμη των περίπου 15 ατόμων που βοήθησαν για να σηκώσουμε το ελικόπτερο», είπε ένας από τους διασώστες που έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος.

Από την σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς άλλος, είπε ο Τζάστιν Σίλβια, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σακραμέντο, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «εκπληκτικό», δεδομένου ότι το ελικόπτερο συνετρίβη στο κέντρο του αυτοκινητόδρομου. Ο πιλότος, μια νοσοκόμα και ένα μέλος του παραϊατρικού πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά η γρήγορη επέμβαση όλων των οδηγών και διασωστών μάλλον τους έσωσε τη ζωή.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους πρώτους ανταποκριτές που έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και τους απλούς πολίτες που έδρασαν ως ήρωες και βοήθησαν να σηκώσουν ολόκληρο το αεροσκάφος από πάνω από τη Σούζι, ώστε να μπορέσει να λάβει άμεση περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος», δήλωσε η οικογένεια της νοσοκόμας σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.