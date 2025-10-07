Καλιφόρνια: Συνετρίβη ιατρικό ελικόπτερο σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο - Τρεις βαριά τραυματίες

Αστυνομικοί στέκονται κοντά στα συντρίμμια ενός ελικοπτέρου που συνετρίβη στην εθνική οδό 50 με κατεύθυνση ανατολικά στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, τραυματίζοντας σοβαρά τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από κάτω από το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν το ελικόπτερο επέστρεφε στο σημείο από όπου είχε απογειωθεί αφού είχε μεταφέρει έναν ασθενή σε τοπικό νοσοκομείο. Ξαφνικά, το ελικόπτερο έβγαλε ένδειξη «έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Τζάστιν Σίλβια, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σακραμέντο.

Ο πιλότος, μια νοσοκόμα και ένα μέλος του παραϊατρικού πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε ο Σίλβια. Από την σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς άλλος, είπε ο Σίλβια, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «εκπληκτικό», δεδομένου ότι το ελικόπτερο συνετρίβη στο κέντρο του αυτοκινητόδρομου.

«Οι ντόπιοι που βρισκόντουσαν στο σημείο ανέφεραν ότι είδαν το ελικόπτερο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, επιβράδυναν», είπε ο Σίλβια.

Ένας από τους τραυματίες είχε παγιδευτεί κάτω από το ελικόπτερο και μια μικρή ομάδα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με ανθρώπους που βρισκόντουσαν στον αυτοκινητόδρομο κατάφεραν να σπρώξουν το αεροσκάφος μακριά από τη γυναίκα, ώστε να την βγάλουν και να την μεταφέρουν σε ασθενοφόρο.

«Η αιτία της συντριβής εξακολουθεί να διερευνάται», δήλωσε ο αξιωματικός Μάικ Καρίγιο, εκπρόσωπο της Valley Division της California Highway Patrol.

