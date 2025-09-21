Συντριβή ελικοπτέρου στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί στρατιώτες

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν ένα ελικόπτερο MH-60 Black Hawk συνετρίβη κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης πτήσης εκπαίδευσης κοντά στη Joint Base Lewis–McChord στην πολιτεία της Ουάσιγκτον αργά το βράδυ της Τετάρτης, όπως επιβεβαίωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού.

Τα θύματα, μέλη του 160ου Σώματος Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί δημόσια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

To χρονικό

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ένα ελικόπτερο MH-60 Black Hawk που ανήκε στον Στρατό των ΗΠΑ συνετρίβη δυτικά της Βάσης Lewis-McChord στην πολιτεία της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ρουτίνας. Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και οι τέσσερις στρατιώτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν στο ατύχημα.

Η δήλωση σημείωσε ότι οι νεκροί στρατιώτες ήταν από το 160ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Στρατιωτικές ομάδες και ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου και διεξήγαγαν έρευνα. Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνεχίζουν να διερευνούν τις λεπτομέρειες της συντριβής και πιθανές τεχνικές δυσλειτουργίες ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.