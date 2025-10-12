Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

Σε μία από τις χειρότερες μεταξύ των γειτονικών κρατών από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

Καπνός υψώνεται από μια πλαγιά λόφου μετά από νυχτερινές συγκρούσεις μεταξύ αφγανικών και πακιστανικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων στην περιοχή Zazai Maidan της επαρχίας Khost, Αφγανιστάν, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

AP/Saifullah Zahi
Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, είχαν απώλειες και από τις δύο πλευρές, με τον αριθμό ωστοσο να είναι συγκεχυμένος.

Σε μία από τις πιο σοβαρές μάχες μεταξύ των γειτονικών χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021, ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε ότι 23 στρατιώτες του σκοτώθηκαν, ενώ οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι εννέα από την πλευρά τους σκοτώθηκαν.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί αφότου το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε το Αφγανιστάν ότι παρέχει καταφύγιο σε ένοπλες ομάδες, ιδίως στους Ταλιμπάν του Πακιστάν, τους οποίους το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί για την αύξηση των επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας του.

Οι Ταλιμπάν, αρνούνται ότι Πακιστανοί μαχητές βρίσκονται στο έδαφός τους.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε το Σάββατο από τις αρχές των Ταλιμπάν εναντίον του Πακιστάν κατά μήκος των κοινών συνόρων μεταξύ των δύο χωρών «σε απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ» που αποδίδονται στην Ισλαμαμπάντ έχει ολοκληρωθεί, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κλιμάκωση ξεκίνησε την Πέμπτη μετά τον ήχο δύο εκρήξεων στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν και μιας τρίτης έκρηξης στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, επιβεβαίωσε την έκρηξη στην Καμπούλ, λέγοντας ότι τα αίτια βρίσκονται υπό διερεύνηση, αλλά εκείνη την εποχή υποβάθμισε τη σοβαρότητά της. Δεν απέδωσε καμία ευθύνη.

Την Παρασκευή, το αφγανικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε το Πακιστάν για τις εκρήξεις στην Καμπούλ και την Πακτικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις, κατηγορώντας το γειτονικό κράτος ότι «παραβιάζει την κυριαρχία του».

Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο του σε αυτές τις εκρήξεις, αλλά κάλεσε την Καμπούλ να «σταματήσει να φιλοξενεί στοιχεία των Πακιστανών Ταλιμπάν».

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι ασπάζονται την ίδια ιδεολογία με τους ομολόγους τους στο Αφγανιστάν, όπου εκπαιδεύτηκαν για μάχη, ότι έχουν προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων στρατιωτών από το 2021.

Τους τελευταίους μήνες, οι Πακιστανοί Ταλιμπάν έχουν εντείνει τη βία κατά των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας σε ορεινές περιοχές που γειτνιάζουν με το Αφγανιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ πιστεύει ότι η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021 οδήγησε σε κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Η Καμπούλ αρνείται αυτές τις κατηγορίες, κατηγορώντας αντ' αυτού την Ισλαμαμπάντ ότι βοηθά «τρομοκρατικές» ομάδες, ιδίως το Ισλαμικό Κράτος.

Μια έκθεση του ΟΗΕ νωρίτερα φέτος ανέφερε ότι οι Πακιστανοί Ταλιμπάν «λαμβάνουν σημαντική υλικοτεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη από τις de facto αρχές», αναφερόμενοι στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Το 2024 ήταν το χειρότερο έτος από άποψη ανθρώπινων θυμάτων λόγω βίας που σχετίζεται με εξτρεμιστικές ομάδες στο Πακιστάν εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με πάνω από 1600 νεκρούς, κυρίως στρατιώτες.

Τι είναι το TTP;

Εμφανιζόμενο το 2007 εν μέσω του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, λεγόμενου «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», το TTP διεξάγει εδώ και καιρό μια ένοπλη εκστρατεία εναντίον του Πακιστάν.

Η ομάδα θέλει να εφαρμόσει αυστηρό ισλαμικό νόμο, έχει απαιτήσει την απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών της και ζητά την ακύρωση της συγχώνευσης των φυλετικών περιοχών του Πακιστάν με την επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα.

Η πακιστανική κυβέρνηση επιμένει ότι το TTP – το οποίο διαφέρει από τους Αφγανούς Ταλιμπάν αλλά ιδεολογικά ευθυγραμμίζεται από πολλές απόψεις – λειτουργεί από αφγανικό έδαφος.

Κατηγορεί την Καμπούλ ότι επιτρέπει την παροχή καταφυγίου και έχει επανειλημμένα περιγράψει την ομάδα χρησιμοποιώντας τον αραβικής προέλευσης όρο «khwarij», ένα ιστορικό επίθετο για μια εξτρεμιστική αίρεση που χαρακτήριζε άλλους μουσουλμάνους ως «αποστάτες».

Ωστόσο, η Καμπούλ έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς. Τον περασμένο μήνα, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, προειδοποίησε κατά των «προκλητικών» δηλώσεων και προέτρεψε για συνεργασία.

