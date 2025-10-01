Αφγανιστάν: Αποκαταστάθηκε το διαδίκτυο σε πολλές περιοχές σχεδόν 48 ώρες μετά το μπλακ αουτ

Ελικόπτερα UH-60 Black Hawk πετούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της τρίτης επετείου της αποχώρησης των στρατευμάτων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ στην επαρχία Παρουάν του Αφγανιστάν, Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024.

Αποκαταστάθηκε το διαδίκτυο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, όπως και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.

Τη Δευτέρα επικράτησε σύγχυση σε όλη τη χώρα, όταν τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο σταμάτησαν απροειδοποίητα να λειτουργούν. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και τις αγορές ενώ στα νοσοκομεία οι γιατροί αναγκάστηκαν να εργάζονται χωρίς να έχουν πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών. Την Τρίτη ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Το καθεστώς των Ταλιμπάν άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας του διαδικτύου, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, με σκοπό να καταπολεμήσει την «ανηθικότητα».

