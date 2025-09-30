Αφγανιστάν: Μπλακ άουτ στο διαδίκτυο από τους Ταλιμπάν - Θέλουν να πατάξουν την «ανηθικότητα»

Γυναίκες με μαντήλες συγκεντρώνονται σε ένα νεκροταφείο στο κέντρο της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν επέβαλε πανεθνικό κλείσιμο των τηλεπικοινωνιών, εβδομάδες αφότου άρχισε να διακόπτει τις συνδέσεις οπτικών ινών στο διαδίκτυο. Η χώρα βιώνει αυτή τη στιγμή «πλήρη διακοπή του διαδικτύου», αναφέρει η Netblocks, εταιρεία εποπτείας του διαδικτύου.

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι έχουν χάσει την επαφή με γραφεία στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Το κινητό διαδίκτυο και η δορυφορική τηλεόραση έχουν επίσης διακοπεί σοβαρά σε όλη τη χώρα. Οι Ταλιμπάν δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημη αιτιολογία για το κλείσιμο. Από την κατάληψη της εξουσίας το 2021 έχουν επιβάλει πολυάριθμους περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο της Σαρία.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι το κλείσιμο των τηλεπικοινωνιών θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας. Το Tolo News, ένα ιδιωτικό αφγανικό ειδησεογραφικό κανάλι, κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για ενημερώσεις, καθώς αναμένει διακοπές στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά του δίκτυα.

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν επίσης διακοπεί, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τουλάχιστον οκτώ πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ την Τρίτη έχουν ακυρωθεί. Διπλωματικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι διακοπές στο διαδίκτυο θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα τραπεζικά και ηλεκτρονικά συστήματα σε εθνικό επίπεδο.

Αρκετοί άνθρωποι στην Καμπούλ δήλωσαν στο BBC ότι το διαδίκτυο σταμάτησε να λειτουργεί προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα) Εξαιτίας αυτού, πολλοί άνθρωποι δεν θα παρατηρήσουν τον αντίκτυπο μέχρι το πρωί της Τρίτης, όταν οι τραπεζικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις πρόκειται να επαναλειτουργήσουν.

Σε μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon.social, το Netblocks ανέφερε: «Το Αφγανιστάν βρίσκεται τώρα εν μέσω πλήρους διακοπής του διαδικτύου, καθώς οι αρχές των Ταλιμπάν προχωρούν στην εφαρμογή μέτρων ηθικής, με πολλά δίκτυα να αποσυνδέονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρωινού. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες επηρεάζονται επίσης επί του παρόντος».

Επί εβδομάδες, οι χρήστες του διαδικτύου σε αρκετές αφγανικές επαρχίες παραπονιούνται είτε για αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε για έλλειψη σύνδεσης.

Αρκετοί κάτοικοι, οι οποίοι ζήτησαν ανωνυμία, δήλωσαν προηγουμένως στο BBC ότι οι επιχειρήσεις και οι ζωές τους έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τις διακοπές στο διαδίκτυο. Ένας άνδρας που εργάζεται ως υπεύθυνος συναλλάγματος στην επαρχία Τακάρ δήλωσε στο BBC ότι τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών που κάνουν οι κόρες τους διακόπηκαν. «Η τελευταία τους ευκαιρία να σπουδάσουν και να βρουν δουλειά έχει πλέον χαθεί», είπε.

Μια άλλη γυναίκα είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει διαδικτυακά μαθήματα, καθώς το διαδίκτυο στο σπίτι της είχε διακοπεί. «Είχα την ελπίδα να τελειώσω τις σπουδές μου και να βρω μια διαδικτυακή δουλειά, αλλά και αυτό το όνειρο καταστράφηκε», είπε. «Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Ο Χαμίντ Χαϊντάρι, πρώην αρχισυντάκτης του αφγανικού ειδησεογραφικού καναλιού 1TV, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η μοναξιά κάλυψε ολόκληρη τη χώρα» μετά το κλείσιμο. «Το Αφγανιστάν έχει πλέον κατακτήσει επίσημα την πρώτη θέση στον ανταγωνισμό με τη Βόρεια Κορέα για την αποσύνδεση [του διαδικτύου]» είπε στο X.

«Η διαδικτυακή σιωπή χωρίς φωνές από το εσωτερικό του Αφγανιστάν είναι εκκωφαντική», έγραψε η Μαριάμ Σολαϊμανκίλ, πρώην μέλος του κοινοβουλίου του Αφγανιστάν που εδρεύει τώρα στις ΗΠΑ, σε μια ανάρτηση που έκανε tag τον ιδιοκτήτη του X, Έλον Μασκ.

Οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική οδός για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες. Η διακοπή λειτουργίας είναι η τελευταία σε μια σειρά περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφαίρεσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό σύστημα διδασκαλίας της χώρας, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που έχει επίσης απαγορεύσει τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν επίσης πληγεί ιδιαίτερα σκληρά: τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την ηλικία των 12 ετών, με μία από τις τελευταίες τους οδούς για περαιτέρω κατάρτιση να διακόπτεται στο τέλος του 2024, όταν τα μαθήματα μαιευτικής έκλεισαν αθόρυβα.

Μια φοιτήτρια πανεπιστημίου δήλωσε στο BBC ότι «δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από την διαδικτυακή μελέτη» μετά την απαγόρευση του μαθήματος μαιευτικής που παρακολουθούσε. «Όταν άκουσα ότι το διαδίκτυο είχε κοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός», είπε.

Οι Ταλιμπάν ανέκτησαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν το 2021 με μια αστραπιαία προέλαση, εβδομάδες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων διεθνών δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης